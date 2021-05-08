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Güzel ülkemin kahramanları

Tarihte yaşamış, ülkesinin yönetimi ve gelişmesi için çaba göstermiş, tarihteki şartlara göre ülkelerine değer katmış, ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimizden bahsetmek istiyorum.

Güzel ülkemin kahramanları

Güzel ülkemin kahramanları

Tarihte yaşamış, ülkesinin yönetimi ve gelişmesi için çaba göstermiş, tarihteki şartlara göre ülkelerine değer katmış, ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerimizden bahsetmek istiyorum.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:35
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Fatih Sultan Mehmet tarihte büyük bir hükümdar, tarihte çağ kapatıp çağ açan, ülkesini iyi yöneten, istanbul gibi tarihte alınamaz diyen yeri alıp, buralardaki halkın ibadet, ticaret ve yaşantısına dokunmayan büyük liderdir.

Yaklaşık 550 yıl sonra osmanlıya savaşlar açan, bu savaşlarda osmanlının toprakları yaklaşık 25/ 1 oranına düşmüştür. Bu savaşlarda Mustafa Kemal kalan topraklarımızı savunup 1938 hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Bu büyük zatlar şimdi yoktur. Ama arkasından dua ve minnet duyan halkı vardır.

İstanbul büyük bir metropol, burayı yönetenler, sever sevmez bazı değerlere saygı göstermelidir. Bilmedikleri değerler olabilir, öğrenmelidirler. İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Hanın kabrini ziyarete gidiyor, arkasından elini bağlayıp kameraya aldırıyor yayın yapıyor,bunu bir yerlere bişeyler anlatmak istiyor gibi şova dönüştürüyor. Art niyet yok diyelim, aynı hareketi Atatürkün mozalesini ziyarete gittiğinde yaparmı, yaparsa kendisinin art niyetli olmadığını anlayacağım.

Memleket yöneten insanlar halk tarafından attığı adım bile izlenir, ona göre değer verilir. Ona göre halk değerlendirir. Saygılarımla.

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Güzel ülkemin Kahramanları
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