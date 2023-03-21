Habib Aytekin milletvekilliği için aday adayı oldu!

Habib Aytekin Kimdir?

Sanatçı Habib Aytekin, Müjdat Gezen Kültür Merkezi’nde sinema oyunculuğu eğitimi almıştır.

1971 yılında Üsküdar’da doğan Aytekin, aslen Sinop’ludur. 40 yıldır İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesinde ikamet etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini İçerenköy Yahya Kemal Beyatlı okulunda bitirmiştir. Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olan Habib Aytekin, uzun yıllar dizi ve sinema oyuncusu olarak çalışmıştır.

Oyunculuğunun haricinde resim ve müzikle de ilgilenen Habib Aytekin, çevresinde çok sevilen ve sayılan bir kişi olarak da öne çıkmaktadır.