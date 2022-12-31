Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Kahve, Çikolata yakında hizmete giriyor!

Lezzet sektöründe alışılmışlığın dışına çıkan bir iş adamı Kahramanmaraş’ta yapılmayanı hayata geçirdi. Birinci kuşak girişimci iş insanı Hacı Mehmet Şan’ın iş dünyasındaki tecrübelerinden yararlanan genç girişimci oğulları Mehmet Akif ve Aykut Şan yeni lüks konsept işletmesiyle şekerlemeyi, kahve ve çikolatayı bir araya getirerek baş döndürücü lezzetleri ortaya koyacak.

Kahramanmaraş’ın yeni Damak Lezzetcisi olarak da şimdiden anılmaya başlayan Hacı Mehmet Şan Binevler Caddesi üzerindeki lezzet dünyasını kent halkının damak tadına sunmaya hazırlanıyor. Kahramanmaraş’a işletmelerinin zenginlik katacağına inandığını belirten Yatırımcı kardeşlerden Aykut Şan, “Son yıllarda şehrimizdeki sosyal yaşamın artarak devam etmesi birbirinden nezih işletmelerin açılmasına olanak sağlayacak.

Kahramanmaraş’ta yeni bir lüks konsept işletme ile hizmet vermeyi hedefliyoruz. Tarihi, turistik, kültürel ve gastronomi alanında yerli ve yabancı turistlerin popüler rotasından biri haline gelen Kahramanmaraş’ta Hacı Mehmet Şan olarak şekerci sektörüne yeni bir heyecan getiriyoruz. Misafirlerimizin damak tadına hitap eden ürünlerimizle çok iddialıyız. Ayrıca özel günlerde festival havasında düzenlediğimiz etkinliklerle bulunduğumuz memleketimiz Kahramanmaraş’a renk katarak ilkleri sunacağız, müşterilerimize lezzet şöleni ile görsel şöleni birlikte sunacağız. Şehrimizin ilgi odağı olacağı işletmemiz bölgemizin ilk ve tek Lüks damak lezzet şekercisi olacak” dedi.

1980 yılında aynı zamanda ilk ustası olan annesinin yanında çıraklığa başlayan Hacı Mehmet Şan, geleneksel Maraş lezzetlerinin yapısını, malzemesini ve kültürünü en köklü firmalarda çalışarak zirveye taşır.

Daha sonra geleneksel Maraş dondurmasının, Türkiye ve yurt dışında tanınmasına katkı sağlamak için bir çok yerde başarı hikayesi yazmış, 1988 yılından beri ise sevilen bir insan haline gelerek, Maraş halkı tarafından ‘Dondurmacı Hacı Usta’ olarak anılmaya başlanmıştır.

Hacı Mehmet Şan, şimdi ise geleneksel Maraş dondurması, ezme, şekerleme ve yöresel ürünlerini tüketicilerle buluşturmakta ve durmaksızın çalışarak kendi hikâyesini yazmaya devam etmektedir.

Hacı Mehmet Şan Şekerleme, Şubat ayının ilk haftalarında görkemli bir açılış ile müşterilerini ağırlamayı hedeflerken, kente ilk defa böyle bir işletmenin kazandırılmasını sağladığı için gurur duyduğunu belirtti.