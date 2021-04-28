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Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onikişubat Hacıibrahimuşağı Mahallesi’nin meydanını baştan aşağı yeniliyor.

Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor

Hacıibrahimuşağı Yeni Meydana kavuşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Onikişubat Hacıibrahimuşağı Mahallesi’nin meydanını baştan aşağı yeniliyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Hacıibrahimuşağı mahallesine yeni meydan kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler meydanda parke ve bazalt uygulamaları ile zemini tahkim ederek çevre düzenini sağlıyor.

Mahalleyle bütünleşik olan meydanın etrafında da geleneksel taş duvar yapılıyor.Ayrıca ekipler, yeni yapılan meydana çeşme ve tuvalet inşa ediyor. Alanda, mobilya montajlarının ardından çalışmalar tamamlanacak.

Muhtar Boyraz’dan Hizmet Teşekkürü

Hacıibrahimuşağı Mahalle Muhtarı Mehmet Boyraz, “Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, Ilıca ve civarındaki mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretinde mahallemize de uğradı. Başkanımız Hayrettin Güngör’ü mahalle meydanımızda ağırlamıştık.Harabe haline gelmiş meydanımızın çevre düzenlemesi ile ilgili talepte bulunduk. Kısa süre içerisinde ekipler süratle çalışmaya başladılar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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