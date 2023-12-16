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Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Dağ'dan Asgari Ücret Çıkışı

HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin minimum dört kişiyi geçindirecek bir rakam olması gerektiğini söyledi.

Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Dağ'dan Asgari Ücret Çıkışı

Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Akif Dağ'dan Asgari Ücret Çıkışı

HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin minimum dört kişiyi geçindirecek bir rakam olması gerektiğini söyledi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 15:10

HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirlediği asgari ücret rakamlarının çalışanlarda meydana getirdiği memnuniyetsizliği dile getirdi. Asgari ücretin bir kişinin alacağı bir ücret olmasının getirdiği sorunlara da dikkat çeken Dağ, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin minimum dört kişiyi geçindirecek bir rakam olarak belirlenmesi gerektiğini savundu.

“KOMİSYONUN SAKAT VE ANTİDEMOKRATİK YAPISI DEĞİŞMELİ”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçileri temsil etmekten uzak, sakat ve antidemokratik yapısının değişmesi gerektiğini de ifade eden HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı Dağ, "Asgari ücret konusu gündemi ve kamuoyunu meşgul ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği rakamlardan dolayı çalışanlar da dahil ciddi bir memnuniyetsizlik söz konusu. HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına itirazımız var. Bu yapı sakat ve antidemokratik bir yapıdır. Ülkemizdeki 16 milyon işçiyi temsil etmekten uzak bir yapıdır. En büyük işçi konfederasyonu, en büyük işveren konfederasyonu ve hükümet arasında oluşturulan bir modeldir. Bu model yeterli ve kapsayıcı değildir. Bu modelde işçi hareketi, işverenle hükümetin iş birliği durumunda işlevsiz ve etkisiz kalmaktadır. Bu nedenle HAK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesini ısrarla istemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“VERGİ SİSTEMİ DE DEĞİŞMELİ”

HAK-İŞ Kahramanmaraş İl Başkanı Dağ; "Bu yapı ve belirleniş şeklini daha katılımcı ve temsil ile daha pozitif geliştirmeye yönelik talebimizi yineliyoruz. Bununla birlikte vergi sisteminin değişmesi için de çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Vergi konusunda HAK-İŞ'in önemli çalışmaları var. Bugünkü vergi sisteminde devletin sadece tespit edebildiğinden aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız ve adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına bizim ciddi çalışmalar yapmak gibi bir mecburiyetimiz var" açıklamasında bulundu.

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