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Hakan Keven’den Bayram Mesajı

Öz Keven Hac ve Umre Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keven, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Bayramın tüm dünyaya başta sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diledi.

Hakan Keven’den Bayram Mesajı

Hakan Keven’den Bayram Mesajı

Öz Keven Hac ve Umre Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Keven, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Bayramın tüm dünyaya başta sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini diledi.

11 Mayıs 2021 Salı 16:28
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Bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu kaydeden Keven, covid salgınında dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Keven, yayımladığı kutlama mesajında, “Dünyada maalesef son yıllarda korona virüs salgınıyla boğuşurken bu durum tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Bilimin, teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, insani değerlere çok daha fazla sahip çıkmalı ve ortak müşterekte buluşmalıyız. Maalesef ülke olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Geçmişte de çok büyük badireler atlattık, yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Ülke olarak el ele, omuz omuza vererek hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır. Bu zorlu virüs salgınında üstesinden geleceğimize inancım tamdır.

Böylesi köklü bir medeniyete sahip ülkemizin her alanda büyümesi, gelişmesi noktasında çalışmaya, üretim yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.” dedi.

Son Güncelleme: 11.05.2021 18:47
Anahtar Kelimeler:
Hakan Keven’den Bayram Mesajı
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