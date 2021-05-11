Hakan Özkeven’den Bayram Mesajı

Bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği müstesna günler olduğunu kaydeden Özkeven, covid salgınında dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Keven, yayımladığı kutlama mesajında, “Dünyada maalesef son yıllarda korona virüs salgınıyla boğuşurken bu durum tüm insanlığı olumsuz etkiliyor. Bilimin, teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, insani değerlere çok daha fazla sahip çıkmalı ve ortak müşterekte buluşmalıyız. Maalesef ülke olarak da zor bir süreçten geçiyoruz. Geçmişte de çok büyük badireler atlattık, yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Ülke olarak el ele, omuz omuza vererek hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun bulunmamaktadır. Bu zorlu virüs salgınında üstesinden geleceğimize inancım tamdır.

Böylesi köklü bir medeniyete sahip ülkemizin her alanda büyümesi, gelişmesi noktasında çalışmaya, üretim yapmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum.” dedi.