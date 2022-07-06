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Halit Orhan'dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda vatandaşların bayramını kutladı.

Halit Orhan'dan Bayram Mesajı

Halit Orhan'dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda vatandaşların bayramını kutladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:10
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Orhan mesajında şunları söyledi;

“Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştığı günlerdir.

Dini bir ibadet olarak kurban ise ‘Allah’a yakın olmak için takdim edilen şey’ anlamında kullanılır. Bu anlamda kestiğimiz kurbanlar bizi Allah’a daha yakın kılmaya vesile olurlar.

Kurban Bayramı, Müslümanların hem kendi aralarında hem de toplumun bütün fertleri arasında kaynaşma vesilesidir. Bu bayramda fakirler gözetilir, ihtiyaçları giderilir.

Kurban Bayramı’nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını yüce Allah’tan temenni ediyorum.

Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Bu güzel bayramın gerek İslam dünyasına gerekse tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

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Halit Orhandan Bayram Mesajı
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