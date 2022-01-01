Halit Orhan’dan yeni yıl mesajı

Yeni yılının ülkemiz ve tüm dünya insanlığı için barış, kardeşlik ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Halit Orhan, "Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yıla daha yeni ve taze bir umutla giriyoruz. İnşallah 2021 yılının muhasebesini yaparak 2022 yılında ülkemiz, şehrimiz için bereketli bir yıl daha geçirmeyi diliyoruz" dedi.

Orhan, Yeni yılın mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların sona erdiği bir yıl olmasını temenni ederken, tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diledi.



