Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise CHP ile Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. arasında 1 Ocak 2023'te sözleşme imzalandığı ve bu sözleşmenin ilgili maddesi uyarınca daha önce varsa imzalanmış tüm sözleşmelerin zaten sonlandığı hatırlatıldı.

Fesihnamede, şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."

Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları bir kez daha tescillendi.

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamasında Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.

İki kanalı hedef alan CHP'li Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" diye konuşmuştu.