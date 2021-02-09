Hamdi Atlama’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Hamdi Atlama, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Türk tarihine altın harflerle yazılan Kahramanmaraş Kurtuluş Yıldönümü ’nün 101.'ci yıldönümünde tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.

Maraş halkının; birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek varlığımızı ebedileştiren, zor koşullar altında kendinden çok güçlü ordulara karşı kazandığı büyük zaferin unutulmaz destanını yazmıştır.

Aziz Şehitlerimiz; Sizler vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak canlarınızı feda eden ölümsüz kahramanlarsınız.

Hatıralarınızı, gururla anılan kahramanlıklarınızı ve bize bırakmış olduğunuz bütün emanetlerinizi büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağız.

Canınızdan ve cananınızdan yüce tuttuğunuz bu güzel vatanda özgürce yaşayan bizler, bu anlamlı ve önemli günde sizleri tekrar şükranla, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Kahramanmaraş halkının kurtuluş bayramı kutlu olsun.”