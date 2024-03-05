Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Başkan Okay’dan Berat Kandili Mesajı!
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...

Hanifi Toptaş: “Onikişubat için projelerimiz hazır”

Yörükselim Mahallesi ve Uzunoluk Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat noktasında ihtiyaçlara yönelik projelerimiz hazır. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimizde bu projelerimizi çok hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek daha güzel bir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Hanifi Toptaş: “Onikişubat için projelerimiz hazır”

Hanifi Toptaş: “Onikişubat için projelerimiz hazır”

Yörükselim Mahallesi ve Uzunoluk Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Toptaş, “Alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat noktasında ihtiyaçlara yönelik projelerimiz hazır. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimizde bu projelerimizi çok hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek daha güzel bir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

05 Mart 2024 Salı 17:00

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Yörükselim Mahallesi ve Uzunoluk Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Adayı Toptaş, vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi ve Onikişubat için hedeflerinden bahsetti.

Güler yüzü, samimi sohbeti ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Hanifi Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Yörükselim Mahallemiz ve Uzunoluk Caddesi’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında istişarelere çok önem veriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin taleplerini aldık, hedeflerimizden bahsettik. Alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat noktasında ihtiyaçlara yönelik projelerimiz hazır. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimizde bu projelerimizi çok hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek daha güzel bir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Dua ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hanifi Toptaş: “Onikişubat Için Projelerimiz Hazır”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7. Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor projesi’nde sınav heyecanı başlıyor!
7. Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor projesi’nde sınav heyecanı başlıyor!
Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi
Dulkadiroğlu’ndan Gençlere Özel Matematik Atölyesi
Kahramanmaraş için sağanak yağış uyarısı!
Kahramanmaraş için sağanak yağış uyarısı!
Başkan Mahçiçek 97 milyon’luk eğitim ve kültür yatırımı yaptı!
Başkan Mahçiçek 97 milyon’luk eğitim ve kültür yatırımı yaptı!
Fırat Görgel, “Orman Dairesi bölgemize farklı bir bakış açısı geliştireceğiz”
Fırat Görgel, “Orman Dairesi bölgemize farklı bir bakış açısı geliştireceğiz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber