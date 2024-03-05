Hanifi Toptaş: “Onikişubat için projelerimiz hazır”

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, Yörükselim Mahallesi ve Uzunoluk Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Adayı Toptaş, vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi ve Onikişubat için hedeflerinden bahsetti.

Güler yüzü, samimi sohbeti ve misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür eden Hanifi Toptaş, “Teşkilatımızla birlikte ilçemizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Yörükselim Mahallemiz ve Uzunoluk Caddesi’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yerleşim yerlerimizin ihtiyaçlarının tespiti noktasında istişarelere çok önem veriyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin taleplerini aldık, hedeflerimizden bahsettik. Alt ve üstyapısıyla afetlere dirençli, daha yaşanabilir Onikişubat noktasında ihtiyaçlara yönelik projelerimiz hazır. İnşallah 31 Mart’ta hemşehrilerimizin destekleriyle göreve geldiğimizde bu projelerimizi çok hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek daha güzel bir Onikişubat’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Dua ve destekleri için hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.