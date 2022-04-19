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Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?

İYİ Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Hasan Kızıldağ, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?

Hasan Kızıldağ, ‘Türkoğlu’nda neden modern bir garaj yok?

İYİ Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Hasan Kızıldağ, ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

19 Nisan 2022 Salı 16:17
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İlçede modern bir garaj eksikliği olduğunu dile getiren Hasan Kızıldağ, şunları kaydetti;

“Türkiye’mizin İyi olacağı umudunu yaşatan davamızın temelini, devletimizin varlığı, aziz milletimizin huzuru ve mutluluğu oluşturmaktadır. Tüm sathında milletimizin huzuru, refahı ve geleceği için çaba gösteren, gece gündüz demeden çalışan İYİ Parti kadroları gibi biz de ilçemiz Türkoğlu’nun İyiliği için çalışıyoruz.
Türkoğlu ilçemiz her anlamda değişiyor, gelişiyor. Bu değişimde emeği geçen herkese peşin olarak teşekkürlerimizi bildiririz.

Bununla birlikte Kahramanmaraş’ın en önemli ilçelerinden biri olan Türkoğlu’muzun, demografik yapısı, kalkınma düzeyi, ekonomik gücü bakımından değerlendirildiğinde kendi sıkletindeki kentlerin gerisinde kaldığını görüyor ve bundan dolayı halkımız adına üzüntü duyuyoruz.

Türkoğlu ilçemizin daha iyi bir yönetimi hak ettiğini düşünüyor, milletimizin mutlu olmasını arzu ediyoruz. Bizim yegane siyasi amacımız ikbal davası değil, bilakis memleket sevdasıdır. Bu yüzden az önce de sözlerimde belirttiğim gibi, güzel ve iyi olan ne varsa alkışlar ve teşekkür ederiz. Fakat eksik gördüğümüz, yanlış yapılan bir durumda da gayet tabi halkımızın sözcüsü olur, sadece eleştirmekle kalmaz yerel idareye ve mülki idareye gerekli tavsiye ve önerilerde de bulunuruz.

Değerli basın mensupları tam da burada icranın başında bulunan iktidarın ilçe belediyesini, milletvekilini görevini düzgün yapmaya, ilçemizi daha yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeleri için çalışmaya davet etmek muhalefet olarak bizim görevimiz. Sizlerin aracılığıyla da buradan Türkoğlu halkımızın sesi olmaya gayret ediyoruz. Ve sizlerin aracılığınızla icra makamındakilere halkımız adına soruyoruz!!

Türkoğlu ilçemizde neden modern anlamda bir garaj yok?

İlçemizde kış aylarında yağıştan yaz aylarında ise aşırı sıcaktan muztarip olan pazarcı esnafımız ve alışverişe gelen halkımız modern bir semt pazarını hak etmiyor mu?

Her geçen gün ilçemizde araç sayısı artıyor. Peki neden bir Araç Muayne İstasyonumuz yok? İlçemizin insanları araçlarını muayne ettirmek için şehre taşınmak zorundalar mı?

Okulların açılışı dönemini hatırlayınız. Büyükşehir Belediyesi dahil tüm hükümet yetkilileri dahil, Kahramanmaraş’ta yurt probleminin olmadığına dair beyanatlar vermişti. Buradan hem büyükşehir belediye başkanına hem Gençlik Spor İl Müdürüne, hem de ilçemizin idarecilerine soruyorum;’ Türkoğlu’ndaki Yüksek Okul öğrencilerinin yurt sorununu çözdünüz mü?’ Türkoğlu’nda okuyan üniversite öğrencileri nerede kalmaktadır?

Kıymetli basın mensuplarımız, Türkoğlu’muzun gelişmesi ve ilerlemesi için devlet kurum ve kuruluşlarının ilçemizde bulunması ve aktif görev almaları elzemdir. Peki buradan soruyorum gelişen, değişen ve 3. Organize sanayisi alanı ilan edilen ilçemizde en çok ihtiyaç duyulacak kurumlardan biri olan Kadastro Müdürlüğü neden şehir merkezine alınmıştır? Askerlik şubesinin akıbeti ne olmuştur? Askerlik Şubesi neden kaldırılmıştır?

Değerli arkadaşlar amacımız bağcıyla uğraşmak değildir. Amacımız ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Aksayan hususları dile getirip kamuoyu adına takibini yapmaktır.


İlçemizde hastane var, bölümler oluşturulmuş ve fakat çalışacak personel yok. Örneğin kadın doğum bölümü var ama aktif değil. Göz bölümü var,randımanlı çalışmıyor. Ortapedi aynı şekilde hizmet verememektedir. Hastalar Kahramanmaraş'a gitmek zorunda kalmaktadırlar. İdarenin personel ile iletişimi yok denecek kadar azdır. Acaba bu durumdan ilçemizin idarecileri, ilgili kurum ve kuruluşlardan haberdarlar mıdır?

Bir başka mesele lojistik merkezi. Evet ilçemiz için prestijli bir yatırım, önemli bir hizmet alanı. Ancak maalesef ki orada da bir kapasite sorunu var. Lojistik Merkezinin çalışma kapasitesinin yetersizliği acaba görülmüyor mu?

Yol, su, kanalizasyon, elektrik ve doğal gaz gibi belediye ve ilgili kuruluşların rutin yapmaları gereken konuları ve oralarda yaşanan olumsuzlukları burada sıralamanın bir anlamı olmayacağı kanaatindeyim.

Bununla birlikte yukarıda dile getirdiğim konuların, üzerinde durulmasının ilçemizin menfaatine olduğunu, halkımıza hizmet anlamında elzem olduğu kanısındayım. İcra makamındakilerin de yapmış gibi davranmak yerine, çalışmalarını ve ilçeye hizmet etmelerini arzu ediyoruz. Buna mecbur olduklarını dile getiriyoruz.

Değerli dava arkadaşlarım kıymetli basın mensupları sözlerime son verirken, Türkiye’mizin İYİ Parti kadrolarının eliyle iyileşeceğini, güzel ve iyi bir gelecek inşa edeceğimizi her fırsatta olduğu gibi bir kez daha dile getirmekte fayda görüyorum. İyiler kazanacak, Türkiye kazanacak…”
 

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