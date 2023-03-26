Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde

Vatandaşların barınmadan ulaşıma, hijyenden sosyal yardıma tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hasene Vakfı’nın Ramazan ayında Abdülhamid Han Camii’nde çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğini duyurdu. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çok sayıda gönüllüsü ile şehirde depremin yol açtığı yaraları sarmak için yoğun gayret gösteren vakfın, Ramazan ayında da çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, Hasene Vakfı tarafından her akşam iftar çadırında bin kişilik iftar yemeği verildiği, Abdülhamid Han Camii'nde kurulan çok amaçlı çadırlarda vakit ve teravih namazlarının kılındığı ve mukabelelerin okunduğuna değinildi. Çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Her gün saat 14.00-15.00 arası film gösterimi ile 15.30-17.30 saatleri arasında da çeşitli etkinlik ve yarışmalar çocuklarla buluşuyor” ifadelerine yer verildi. Ayrıca teravih namazı sonrası çeşitli sohbet ve ilahi dinletilerinin de vatandaşlarla buluşturulduğu belirtildi.