Hassa Belediye Başkanı Çolak'tan Anadolupress muhabiri Balcı'ya plaket

Hassa Belediye Başkanı Selahaddin Çolak, başarılı çalışmaları nedeniyle Anadolupress muhabiri Ahmet Balcı'ya plaket takdim etti.

Başkan Çolak, törende yaptığı konuşmada basının toplum üzerindeki etkisine ve önemine vurgu yaparak, "Gazeteciler, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında büyük rol oynuyor. Ahmet Balcı da ilçemizde bu sorumluluğu başarıyla yerine getiren değerli bir gazetecimizdir" dedi.

Balcı'dan Teşekkür

Plaketini aldıktan sonra duygularını paylaşan Ahmet Balcı, Başkan Çolak'a ve Hassa Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bu onurlu mesleği icra ederken böyle bir takdir görmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağı. Hassa halkına en doğru bilgiyi ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.