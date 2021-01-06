Hatay'da Polis Ve Sağlıkcılara Çorba İkramı

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özel, AA muhabirine, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda uygulama noktasındaki polis ve görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Özel, kolaylık dileyerek çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Her zaman polis ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Özel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da dernek üyelerine teşekkür etti.