Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi Yapıldı
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi...
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul...
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Vergi Yapılandırma Uzatıldı
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa Ediliyor
Ekinözü’ne Modern Kesim Tesisi İnşa...

Hatay'da Polis Ve Sağlıkcılara Çorba İkramı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

Hatay'da Polis Ve Sağlıkcılara Çorba İkramı

Hatay'da Polis Ve Sağlıkcılara Çorba İkramı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ve sağlık çalışanlarına çorba ikramında bulunuldu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:23
banner459

Gönülden Gönüle Damlayanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Özel, AA muhabirine, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını hissettirmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu kapsamda uygulama noktasındaki polis ve görevli sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Özel, kolaylık dileyerek çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

Her zaman polis ve sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Özel, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Emniyet güçleri ve sağlık çalışanları da dernek üyelerine teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası Verildi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesine Azerbaycan Devlet Madalyası Verildi
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi Yapıldı
Dulkadiroğlu’nda Yeni Yılın İlk Meclisi Yapıldı
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi
Kahramanmaraş'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
KİÜ, 2021-2027 ECHE başvurusu kabul edildi
Akçalı mahallesi suya kavuştu
Akçalı mahallesi suya kavuştu

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber