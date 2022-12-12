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Havalimanlarında Expo 2023 Onikişubat ve Kahramanmaraş Rüzgarı

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’ün tanıtım çalışmaları kapsamında İstanbul’daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Ankara’daki Uluslararası Esenboğa Havalimanı ve Kahramanmaraş Havalimanı’na tanıtıcı billboardlar yerleştirildi.

Havalimanlarında Expo 2023 Onikişubat ve Kahramanmaraş Rüzgarı

Havalimanlarında Expo 2023 Onikişubat ve Kahramanmaraş Rüzgarı

‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan EXPO 2023’ün tanıtım çalışmaları kapsamında İstanbul’daki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Ankara’daki Uluslararası Esenboğa Havalimanı ve Kahramanmaraş Havalimanı’na tanıtıcı billboardlar yerleştirildi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 16:48

Dünya Fuarı olarak bilinen EXPO’yu 2023 yılında Kahramanmaraş’a taşıyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, başlattığı tanıtım atağıyla hem EXPO 2023 markasını hem de kenti tanıtmaya devam ediyor.

‘Kahramanmaraş’ı bir dünya kenti yapmak’ hedefiyle EXPO 2023 çalışmalarını titizlikle takip eden Başkan Mahçiçek, Türkiye’ye gelen yerli ve yabancı turistlere EXPO 2023’ü aşılıyor. Bu kapsamda Türkiye’nin göz bebeği konumundaki İstanbul ve başkent Ankara’da havalimanlarına tanıtıcı billboardlar yerleştirildi.

Havayoluyla seyahat eden yerli ve yabancı turistlerde EXPO 20232’ün Kahramanmaraş’ta yapılacağı algısını oluşturmak amacıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki 16 yolcu körüğüne toplamda 160 afiş yerleştirilirken, Ankara’daki Uluslararası Esenboğa Havalimanı’ndaki 11 yolcu körüğüne ise 110 afiş asıldı. Kahramanmaraş Havalimanı’da adeta tanıtıcı billboardlarla donatılırken, güçlü bir EXPO 2023 algısı oluşturuluyor.

Milyonlarca ziyaretçinin kullandığı her iki havayoluna yerleştirilen afişlerde hem EXPO 2023’ü ve projeler hem de Kahramanmaraş anlatılırken, ziyaretçilerin EXPO 2023’e katılım yoluyla Kahramanmaraş’ı tanıma fırsatı bulması hedefleniyor. Afiş tanıtımlarıyla, kentin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatılırken, ekonomik açından da ulusal ve uluslararası yatırımcıların Kahramanmaraş’taki yatırım fırsatlarını daha yakından tanımalarına imkan sağlanacak.

Tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve yurt dışında çalışmalara devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
Havalimanlarında Expo 2023 Onikişubat Ve Kahramanmaraş Rüzgarı
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