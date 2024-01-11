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Hayati İnanç Dulkadiroğlu’nda sevenleriyle buluştu!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği panelde konuşan ünlü Yazar Hayati İnanç, programa gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Hayati İnanç Dulkadiroğlu’nda sevenleriyle buluştu!

Hayati İnanç Dulkadiroğlu’nda sevenleriyle buluştu!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği panelde konuşan ünlü Yazar Hayati İnanç, programa gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

11 Ocak 2024 Perşembe 12:34

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da programa katılarak söyleşiyi dinledi. Program sonunda konuşan Başkan Okay, şunları söyledi: “Sosyal ve kültürel etkinliklerle kıymetli hemşerilerimizi bir araya getiriyoruz. Bugün de güzel bir söyleşi için Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizde bir araya geldik. Kıymetli hocamız Hayati İnanç’ın sohbetine kulak verdik.

Üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde çok hoş bir sohbet oldu. Kıymetli hocamıza bu güzel sohbeti için teşekkür ediyorum.”
Sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençlik Merkezlerimizde başlattığımız söyleşi, panel ve kültürel etkinlikler devam edecek. Bu güne kadar yapmış olduğumuz etkinliklerden çok güzel dönüşler aldık. Vatandaşlarımızı bu gibi etkinliklerde buluşturmaya devam edeceğiz.”


“Can veren pervaneler” konulu söyleşisini tamamlayan Yazar Hayati İnanç, gençlere tavsiyelerde bulundu. Okumanın önemine değinen İnanç, çok okumayı gençlere vasiyet olarak bıraktığını söyledi.
Kahramanmaraş’a ve Kahramanmaraşlılara olan sevgisini de dile getiren İnanç, katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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Hayati İnanç Dulkadiroğlu’nda Sevenleriyle Buluştu!
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