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Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı zorlu karşılaşma Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Dulkadiroğlu Ballıcaİlkokulu bahçesinde kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlanacak.

Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe

Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe

A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı zorlu karşılaşma Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Dulkadiroğlu Ballıcaİlkokulu bahçesinde kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlanacak.

05 Temmuz 2024 Cuma 13:18

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımızın grup ve son 16 turunda oynadığı müsabakaları dev ekranlarda futbolseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Millilerin çeyrek final heyecanına da eşlik edecek. Millilerimizin çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı zorlu karşılaşma Onikişubat’taAliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi, Dulkadiroğlu’nda ise Ballıca Mahallesi 11. Sokak’ta bulunan Ballıca İlkokulu bahçesinde kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Milli Takımımızın yarı finale yükselerek tarih yazmak için çıkacağızorlu müsabakayı dev ekranlardan takip edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları saat 22.00’da başlayacak dev müsabakayı dev ekranlardan izlemeye ve Millilerimize desteğe davet etti.

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Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe
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