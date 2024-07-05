Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımızın grup ve son 16 turunda oynadığı müsabakaları dev ekranlarda futbolseverlerle buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Millilerin çeyrek final heyecanına da eşlik edecek. Millilerimizin çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı zorlu karşılaşma Onikişubat’taAliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi, Dulkadiroğlu’nda ise Ballıca Mahallesi 11. Sokak’ta bulunan Ballıca İlkokulu bahçesinde kurulacak dev ekranlarda canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Milli Takımımızın yarı finale yükselerek tarih yazmak için çıkacağızorlu müsabakayı dev ekranlardan takip edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm vatandaşları saat 22.00’da başlayacak dev müsabakayı dev ekranlardan izlemeye ve Millilerimize desteğe davet etti.