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Haydi çocuklar Namaza projesi başladı

Pandemi sürecinde evde kaldığımız günleri fırsata dönüştürerek Haydi Çocuklar Namaza teması ile ve Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al sloganıyla projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunuyoruz.

Haydi çocuklar Namaza projesi başladı

Haydi çocuklar Namaza projesi başladı

Pandemi sürecinde evde kaldığımız günleri fırsata dönüştürerek Haydi Çocuklar Namaza teması ile ve Namazını Kıl, Puanları Topla, Ödülünü Al sloganıyla projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunuyoruz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:56
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Çocuklar namazlarını kılacak ve hediyelerini kazanacak!

Kayıt ve takip sistemi çok basit; site üzerinden kayıt yapılıyor, kayıt yapılınca kişiye özel kullanıcı sayfası oluşturuluyor, katılımcı çocuklar namazlarını kıldıkça sistemden işaretliyor ve takibini buradan yapabiliyor.

Yarışma Tarihi: 1-14 Şubat 2021

Katılım Yaşı: Yaş sınırı yoktur. Ödüller ve çekilişe girme hakkı 6-13 yaş arasını kapsamaktadır.

Kayıt Tarihi: 11 Ocak - 5 Şubat 2021

Toplamada 300 yarışmacıya çekilişle sürpriz hediyeler verilecektir. Ayrıca yarışma esnasında evlerde uygulanacak ara etkinlikler de gerçekleşecektir.

Projeyi tanıtmak ve gönüllüsü olmak çok kolay; hedef kitlesine sahip akraba, komşu, iş arkadaşı, öğrenciler vb. herkese duyuruyu ulaştırabiliriz. Ayrıca katılımcı çocuklar için hediye sponsoru olabilirsiniz.

Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: https://haydicocuklarcamiye.com/

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