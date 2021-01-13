Haydi çocuklar Namaza projesi başladı

Çocuklar namazlarını kılacak ve hediyelerini kazanacak!

Kayıt ve takip sistemi çok basit; site üzerinden kayıt yapılıyor, kayıt yapılınca kişiye özel kullanıcı sayfası oluşturuluyor, katılımcı çocuklar namazlarını kıldıkça sistemden işaretliyor ve takibini buradan yapabiliyor.

Yarışma Tarihi: 1-14 Şubat 2021

Katılım Yaşı: Yaş sınırı yoktur. Ödüller ve çekilişe girme hakkı 6-13 yaş arasını kapsamaktadır.

Kayıt Tarihi: 11 Ocak - 5 Şubat 2021

Toplamada 300 yarışmacıya çekilişle sürpriz hediyeler verilecektir. Ayrıca yarışma esnasında evlerde uygulanacak ara etkinlikler de gerçekleşecektir.

Projeyi tanıtmak ve gönüllüsü olmak çok kolay; hedef kitlesine sahip akraba, komşu, iş arkadaşı, öğrenciler vb. herkese duyuruyu ulaştırabiliriz. Ayrıca katılımcı çocuklar için hediye sponsoru olabilirsiniz.

Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: https://haydicocuklarcamiye.com/