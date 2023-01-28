Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu Başkan Hayrettin Güngör öncülüğünde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında; Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Maysa ve Bulut, Adım Empati ve Huysuz Kaptan Deniz Altında gibi birçok çocuk tiyatrosu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Oyuncaklar Diyarı’ adlı gösteriyi miniklerle buluşturacak. 29 Ocak Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde miniklerin karşısına çıkacak. Çocukların doyasıya eğleneceği etkinliğin biletleri 28 ve 29 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak sahnelenecek ‘Oyuncaklar Diyarı’ adlı müzikli tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.