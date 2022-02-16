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Haydi gençler Dulkadiroğlu gençlik merkezine

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi yeni kurs ve faaliyetleriyle gençleri bekliyor.

Haydi gençler Dulkadiroğlu gençlik merkezine

Haydi gençler Dulkadiroğlu gençlik merkezine

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi yeni kurs ve faaliyetleriyle gençleri bekliyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 14:55
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Gençlik Merkezi, İngilizce, Coğrafya, Tarih, Müzik ve Resim Kurslarıyla gençlerin eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgesine kazandırdığı en büyük gençlik merkezi projesi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, geleceğin teminatı gençlerin eğitimlerine, sosyal aktivitelerine ve kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok kurs ve faaliyet ortaya koyan Gençlik Merkezi, eğitim konusunda gençlere katkı sağlamak amacıyla İngilizce, Coğrafya, Tarih, Müzik ve Resim kursları açtı.

Kahramanmaraşlı gençleri kurslara katılmaya davet eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere seslenerek şunları söyledi: “Kıymetli gençlerimiz. Sizlerin geleceği adına inşa ettiğimiz bu gençlik merkezinin içeriğini sizlerin talepleri doğrultusunda doldurduk. Şuanda ortaya koyulan tüm kurslar sizlerin geleceğine katkı sağlamak ve eğitimdeki başarılarınızı arttırmak içindir. Şuanda aktif olarak kayıtları devam eden bu kurslara katılmanızı tavsiye ederim. Gençlik Merkezimizin anahtarı sizlerdedir. Sizler istediğiniz sürece Gençlik Merkezimiz her konuda hizmetinizde olacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
Haydi Gençler Dulkadiroğlu Gençlik Merkezine
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