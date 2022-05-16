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‘Haydi oynayalım, birlikte kaynaşalım’ projesi kapsamında müze gezisi!

Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Haydi Oynayalım, Birlikte Kaynaşalım” projesi kapsamında Çorum Müzesi gezisi ve kil tablet yapım atölyesi gerçekleştirildi.

‘Haydi oynayalım, birlikte kaynaşalım’ projesi kapsamında müze gezisi!

‘Haydi oynayalım, birlikte kaynaşalım’ projesi kapsamında müze gezisi!

Hitit Tarih, Kültür ve Eğitim Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Haydi Oynayalım, Birlikte Kaynaşalım” projesi kapsamında Çorum Müzesi gezisi ve kil tablet yapım atölyesi gerçekleştirildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:43
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Projenin ortaklarından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü destekleriyle yapılan gezide, özel eğitim sınıfı öğrencileri ve aileleri, önce müzeyi gezip bilgi aldılar, daha sonra kil tablet yapım atölyesinde el emekleriyle tablet yaptılar.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir DEMİR, Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Erdal YILMAZ, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa BAYRAK, Çorum RAM ARGE Birimi öğretmenleri Eren ŞAHİN, Ahmet Onur ÖZ, Yasemin KEYVAN ile Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü öğrencileri katıldı.

Hitit Tarih Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Özer GÖKMEN, Müze Müdürü ve çalışanlarına teşekkürlerini iletirken, proje kapsamında ortaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü destekleriyle çalışmaların süreceğini belirtti. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Hürrem ÖZDURAK SINGIN ise, 17 Mayıs 2022 saat 14:30’da Çorum RAM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan projenin diğer bir etkinliği olan Engelsiz Eğitim Paneli’nin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
‘Haydi OynayalımBirlikte Kaynaşalım’ Projesi Kapsamında Müze Gezisi!
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