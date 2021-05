Hayrettin Güngör ile Ali Öztunç arasında gerilim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç arasında yaşanan söz düellosu yerini ''HAD BİLDİRME'' derecesine kadar gerildi.

CHP'li Öztunç'un "Muhtarı olduğu mahallenin hakkını savunduğu İçin, mahallesindeki garibanlara Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi sosyal yardımda bulunmadığı için feryat eden Kahramanmaraş merkez Yörük Selim Mahalle Muhtarı Akif Neşnat, 11 yıldır çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden işten çıkarılıyor. Ramazan günü, Kadir gecesi sadece kendisini eleştirdiği için muhtarı işten çıkartan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör mazlumun ahını aldın. Beceriksizlik, iş bilmezlik ve kibrin yüzünden Kahramanmaraş halkına zulüm ediyorsun. Ama unutma bu zulümlerin yanına kar kalmayacak. İnşallah ilk seçimde Kahramanmaraşlılar sana haddini bildirecek." sözlerine cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör ise şunları söyledi:

'Sn. Öztunç,

Biz seçimi demokratik bir yarış olarak görür ve sonucuna da saygı duyarız. Seçimler, sizin iddia ettiğiniz gibi bir "had bildirme mekanizması" ise bu millet size defalarca haddinizi bildirmiştir. Nitekim, 2019 yılında birlikte yarıştığımız seçimlerin sonuçları da malumdur. Emin olun Kahraman şehir önümüzdeki seçimde de size "haddinizi bildirmek" için hazırdır.



Gelelim mesnetsiz, belgesiz, insaf dışı iddialarınıza. Bilinen gerçek şudur ki kimse çalıştığı kurumun üzerinde değildir. Kişilerin sıfatı ne olursa olsun çalıştığı kurumun ve kişilerin hukukunu yaralama, zedeleme imtiyazını elinde bulunduramaz.



Yalan yanlış algı çalışmalarınızın saklayamadığı gerçek şudur: Adına konuştuğunuz kişinin iş akdi, "yardım talebi" yüzünden değil; üstlerine ve çalıştığı kuruma hakaret ettiği gerekçesiyle hukuka uygun şekilde gerçekleşen bir soruşturma süreci ile feshedilmiştir.



Öte yandan bahsi geçen mahallemizde yardıma muhtaç insanlarımıza hem düzenli hem de Ramazan sebebiyle defaten olmak üzere sosyal yardımlarımız ulaşmıştır ve ulaşmaya da devam edecektir. Bu şehirde yaşayan, derdi bu şehir olan herkes bilir ki yardıma muhtaç insanımıza yardım eli uzatmak öncelikli görevimizdir.



Size tavsiyem, belediye çalışanlarının hakkını savunmaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gerekçesiz olarak işten çıkarılan binlerce insanla yahut Cuma namazına izin kağıdı ile gitmek zorunda kalan personelle başlamanızdır. Böylelikle biz de sizin adınız her anıldığında "ele verir talkını, kendi yutar salkımı" atasözünü hatırımıza düşürmek zorunda kalmayız.

Olmaz mı?''

“HERKESLE KAVGALISIN”

Karşılıklı atışmaya dönen tartışmada CHP’li Öztunç’tan Hayrettin Güngör’e bir açıklama daha geldi.

Öztunç; “Sayın Güngör; Beraber yarıştığımız seçimlerin ardından sizi ziyaret etmiş, başarı dilemiş ve “ Yapacağınız güzel çalışmalarda destekçiniz ama yanlışlarınızda şehirin milletvekili olarak karşınızda olurum” demiştim.

Maalesef seçildiğinizden beri yaptığınız güzel bir çalışma görmedik. Hatta bırakın güzeli herhangi bir çalışma göremedik. Belediye başkanlığını sabah 9 akşam 17 mesai zannederek keyif çatmaktasınız. Şehirde kavga etmediğiniz kimse kalmadı neredeyse. Basın İle kavgalısınız, Muhtarlar ile kavgalısınız, esnaf , köylü, belediye işçileri , dernek başkanları hatta muhtarların çocukları İle bile kavgalısınız. Kahramanmaraş’a dışarıdan gelmiş memleketi tanımıyordunuz eyvallah ama öğrenmeye tanımaya da çalışmıyorsunuz.

Önümüzdeki seçimlere ilişkin ise Kahramanlar şehrinin kime had bildireceğini beraber yaşayıp göreceğiz. Tabi siz o zamana kadar görevde kalır ve yeniden aday yapılırsanız. Malum her an görevden alınma durumunuz sizin partilileriniz tarafından da artık dillendirilmektedir.

Her zamanki gibi sıkışınca hemen İstanbul Büyükşehir belediyesinin arkasına saklanmışsınız. Sanıyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir belediyesi deyince partilileriniz sizi korumaya alacak. İstanbul Büyükşehir belediyesi ile ilgili iddialarınızın asılsız olduğunu ağababalarınıza sorun size anlatsınlar. Ve unutmayın sizi İstanbulda yaşayan yurttaşlarımız değil Kahramanmaraş’ta yaşayan hemşerilerimiz seçti. Belediyede çalışan Kahramanmaraş’ın en çok sevilen muhtarlarından birini işten atmak, kendi personelinize haklarını vermemek gibi yanlışların yerine sayısız yolsuz köylere yol yapmak, altyapıyı çözmek, önsen köprüsünü yapmak , Bertizin yollarını yapmak, Ilıca yolunu yapmak ve sayamayacağım kadar çok eksikliği gidermek gibi seçimde verdiğiniz sözleri tutmayı birazcık deneseniz daha iyi olmaz mı?” ifadelerini kullandı.