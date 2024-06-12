Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Helete’nin Altyapısı Büyükşehir’le Yenileniyor

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Çağlayancerit Helete’de yürütülen şebeke yenileme çalışmalarında önemli aşama kat edildi. Bölgeye, 136 Milyon TL’lik yatırımla 52 kilometre içmesuyu hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve çeşitli sanat yapıları inşa ediliyor.

Helete’nin Altyapısı Büyükşehir’le Yenileniyor

Helete’nin Altyapısı Büyükşehir’le Yenileniyor

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Çağlayancerit Helete’de yürütülen şebeke yenileme çalışmalarında önemli aşama kat edildi. Bölgeye, 136 Milyon TL’lik yatırımla 52 kilometre içmesuyu hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve çeşitli sanat yapıları inşa ediliyor.

12 Haziran 2024 Çarşamba 11:28

6 Şubat depremlerinin ardından şehri tüm alanlarda ayağa kaldırmak için yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliğine de devam ediyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Çağlayancerit’in Helete Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla Helete’ye; 52 kilometre içmesuyu hattı, 3 kilometre kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve çeşitli sanat yapıları kazandırılıyor. 136 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin yılsonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Dr. Keleş, “Helete’nin Altyapı İhtiyacı Büyük Ölçüde Karşılanacak”

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Atalar ve Başkan Danışmanı Altuğ Uyan, proje alanını ziyaret ederek çalışmalara ilişkin güncel bilgileri aldı. Saha ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Dr. Rüstem Keleş, “Asrın felaketinde hasar alan altyapı hatlarımızın yenilenmesi noktasında şehir genelinde çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor. KASKİ koordinesinde Çağlayancerit Helete Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu şebeke yenileme projesinde de önemli aşama kat edildi. Proje kapsamında bölgeye yeni içmesuyu ve kanalizasyon hattı, içmesuyu deposu ve sanat yapıları inşa ediliyor. Bu projemizin güncel maliyeti 136 Milyon TL. İnşallah yılsonuna kadar tamamlanacak projeyle Helete’nin içmesuyu ve kanalizasyon sorunu büyük ölçüde ortadan kalkacak. Projede emeği geçen herkese ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Helete’nin Altyapısı Büyükşehir’le Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Savunma Sanayinde İşbirliği Ağı Genişliyor
Kahramanmaraş’ta Havacılık ve Savunma Sanayinde İşbirliği Ağı Genişliyor
Onikişubat’ta yol standardı yükseliyor!
Onikişubat’ta yol standardı yükseliyor!
Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı bayrama hazırlanıyor!
Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı bayrama hazırlanıyor!
Kahramanmaraş’ta minik yürekler Filistinli çocuklar için farkındalık oluşturdu
Kahramanmaraş’ta minik yürekler Filistinli çocuklar için farkındalık oluşturdu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber