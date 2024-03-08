“Her Şehide Bir İlmek” Projesinin Son İlmeğini Vali Ünlüer ve Başkan Güngör Attı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Turan İlkokulu tarafından düzenlenen “Her Şehide Bir İlmek” projesinin sonuç sunumu ve “Biz Çanakkaleyiz” adlı tiyatro gösterisine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda; Vali Mükerrem Ünlüer,Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, okul idarecileri, öğretmenler ve vatandaşlar da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda şehitler dualarla yâd edildi. Biz Çanakkaleyiz adlı tiyatro gösterisindeki performansıyla katılımcıların büyük beğenisini kazanan öğrenciler yoğun alkış alırken Vali Mükerrem Ünlüer ve Başkan Güngör, proje kapsamında hazırlanan Türk Bayrağı’na son ilmeği attı.

Tüm Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyoruz

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Turan İlkokulu’muz tarafından hayata geçirilen ‘Her Şehide Bir İlmek’ projesinin sonuç sunumu ve tiyatro gösterisine katıldık. Şehitlerimiz için başlatılan bu proje kapsamında 430 bin ilmekten oluşan şanlı bayrağımıza bizler de bir ilmek attık. Bu anlamlı projeyi hayata geçiren tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” cümlelerini kaydetti.