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“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı kutluyorum”

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı kutluyorum”

“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı’nı kutluyorum”

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Kayış, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:03
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Başkan Kayış mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletinin istiklal ve istikbalini her şartta muhafaza ve müdafaa edeceği şanlı tarihe bakıldığında açıkça ortadadır. İstiklal harbimizi zaferle sonuçlandıran Türk Milleti, bu eşsiz zaferini taçlandırdığı Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” şeklinde ifade ettiği Cumhuriyet’in ilanı ile Türk milletinin esaretini isteyen tüm dalkavukçu düşüncelerin hayalleri suya düşmüştür. Himaye altına alınmak istenen Türk Milleti bağımlı olmamış, esir düşmemiş, esareti bağrından söküp atmıştır. Elbette Cumhuriyet kolay elde edilmiş bir rejim değildir. Cumhuriyet’in ilanına kadar verilen emek hepimizin üzerine haktır. Kundaktaki bebekten hasta yatağındaki büyüklerimize kadar; her bölgeden, her yaştan, kadın-erkek ayırt etmeksizin kan, gözyaşı ve açlıkla mücadelesinin hakkıdır. Zor şartlar altında, gelecek nesillerin manda ve himaye altına girmemesi için canıyla bu vatanı siper eden ecdadın hakkını ödeyebilmenin tek yolu Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni; “ilimde, bilimde ve fende daha iyiye daha ileriye taşımak” sorumluluğu ile bilinçlendirilmiş nesiller yetiştirmektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak yükselen yeni nesildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi hiç sönmemiş, ebediyete kadarda sönmeyecektir.

MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi “Türkiye Cumhuriyeti; duymasını bilene ses, almasını bilene nefes, gitmesini bilene hedef, sevmesini bilene yürek, savaşmasını bilene de ebedi zaferdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehit ve gazilerimize rahmet diliyor, kendisini Cumhuriyet'i muhafaza ve müdafaa etmekle görevli hisseden herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!”
 

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“Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kutluyorum”
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