Herkesin bildiği gazlı içecek 45 lira oldu: 2020'de 7 liraydı!

Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, popüler gazlı içecek Coca Cola'nın 2,5 litrelik ambalajında zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan zamla birlikte 2,5 litrelik Coca Cola'nın fiyatı 45 lira olarak belirlendi.

Özellikle sıcak havalarda tercih edilen gazlı içeceklerin fiyatlarına yönelik son düzenleme, tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gazlı içecek fiyatlarında en son 18 Temmuz tarihinde bir artış yaşanmıştı

Öte yandan kola 2020 yılında 7 liradan satılıyordu..