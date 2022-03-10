‘Heybesini alıp yola çıkanların hikayesi çok olur’

Çorum İline Vali olduğu günden bugüne gönül köprüleri kurmaya devam eden 7 diplomalı Vali Mustafa Çiftçi gönüllerde taht kurmaya ve yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Din, Dil, Irk, Renk ve yaşam felsefesi herne olursa olsun demeden gece gündüz çalışmaya ve ihtiyacı olan herkesin yaralarını sarmaya dertlerine derman olmaya akan gözyaşlarını silmeye devletin tüm imkanlarını milletin hizmetine sunmaya devam ederek gönül köprüleri kurarak gönüllere dokunan Vali Mustafa Çiftçi'yi alkışlayalım lütfen.

Geçtiğim yıl Sinop İlinde meydana gelen sel felaketinde de çalışmalarına bizzat tanık olduğumuz Vali Sayın Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde Çorum Sungurlu ilçesinin Eşme köyünde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Eşme köyüne ziyarette bulundu.

Eşme köyü halkı tarafından sevgi seli içinde karşılanarak meydana gelen zararları bir bir not alarak en kısa zamanda yaralarının sarılacağını dile getirerek Köy halkının evlerine konuk oldu.

Eşme köyünde yaşayan Pakize teyzenin gözyaşlarına ortak olarak gönlünü alan Sayın Mustafa Çiftçi Pakize teyzenin dualarıyla mutlu oldu.

Eşme köyünün yaşlısı genci, kadını erkeği tarafından sevgi seli içinde karşılaşırken Pakize teyzenin gözyaşları içinde sarılmasına kayıtsız kalmayan Vali sayın Mustafa Çiftçi pakize teyzeyi bağrına basarak en kısa zamanda yaraların sarılacağını her türlü desteği vereceklerini dile getirerek Eşme köylülerinin yüreğinde ve gönlünde taht kurdu.

Eşme köyünde geçirdiği zaman içerisinde köyün ihtiyaçlarını tek tek not aldırarak devletin her zaman milletinin yanında olduğunu ifade eden Vali sayın Mustafa Çiftçi köylülerin duaları ve sevgisiyle uğurlandı.

"ALLAH İLE YOLA ÇIKAN YOLDAMI KALIR"

Kalbinin yüreğinin ve gönlünün güzelliğini bildiğim ve tanıdığım Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi gibi Vali'lerin ve insanların çok olmasını diliyor ve temenni ediyorum.

Dün olduğu gibi bu günde yarında Çorum halkı yaptığın hizmetlerin ve gösterdiğin sevginin kurduğun gönül köprülerinin karşısında seni başının tacı yapmaya devam edecektir.

Teşekkürler Kalbi, yüreği ve gönlü güzel insan en derin saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.