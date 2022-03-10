Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Seyir Terası’nın Yolu Genişletiliyor
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...

‘Heybesini alıp yola çıkanların hikayesi çok olur’

Herşey Vatan, Toprak, Bayrak, Millet ve hizmet aşkı olunca hikayeside çok oluyor.

‘Heybesini alıp yola çıkanların hikayesi çok olur’

‘Heybesini alıp yola çıkanların hikayesi çok olur’

Herşey Vatan, Toprak, Bayrak, Millet ve hizmet aşkı olunca hikayeside çok oluyor.

10 Mart 2022 Perşembe 10:37
banner459

Çorum İline Vali olduğu günden bugüne gönül köprüleri kurmaya devam eden 7 diplomalı Vali Mustafa Çiftçi gönüllerde taht kurmaya ve yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Din, Dil, Irk, Renk ve yaşam felsefesi herne olursa olsun demeden gece gündüz çalışmaya ve ihtiyacı olan herkesin yaralarını sarmaya dertlerine derman olmaya akan gözyaşlarını silmeye devletin tüm imkanlarını milletin hizmetine sunmaya devam ederek gönül köprüleri kurarak gönüllere dokunan Vali Mustafa Çiftçi'yi alkışlayalım lütfen.

Geçtiğim yıl Sinop İlinde meydana gelen sel felaketinde de çalışmalarına bizzat tanık olduğumuz Vali Sayın Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde Çorum Sungurlu ilçesinin Eşme köyünde meydana gelen sel felaketinde zarar gören Eşme köyüne ziyarette bulundu.

Eşme köyü halkı tarafından sevgi seli içinde karşılanarak meydana gelen zararları bir bir not alarak en kısa zamanda yaralarının sarılacağını dile getirerek Köy halkının evlerine konuk oldu.

Eşme köyünde yaşayan Pakize teyzenin gözyaşlarına ortak olarak gönlünü alan Sayın Mustafa Çiftçi Pakize teyzenin dualarıyla mutlu oldu.

Eşme köyünün yaşlısı genci, kadını erkeği tarafından sevgi seli içinde karşılaşırken Pakize teyzenin gözyaşları içinde sarılmasına kayıtsız kalmayan Vali sayın Mustafa Çiftçi pakize teyzeyi bağrına basarak en kısa zamanda yaraların sarılacağını her türlü desteği vereceklerini dile getirerek Eşme köylülerinin yüreğinde ve gönlünde taht kurdu.

Eşme köyünde geçirdiği zaman içerisinde köyün ihtiyaçlarını tek tek not aldırarak devletin her zaman milletinin yanında olduğunu ifade eden Vali sayın Mustafa Çiftçi köylülerin duaları ve sevgisiyle uğurlandı.

"ALLAH İLE YOLA ÇIKAN YOLDAMI KALIR"

Kalbinin yüreğinin ve gönlünün güzelliğini bildiğim ve tanıdığım Çorum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi gibi Vali'lerin ve insanların çok olmasını diliyor ve temenni ediyorum.

Dün olduğu gibi bu günde yarında Çorum halkı yaptığın hizmetlerin ve gösterdiğin sevginin kurduğun gönül köprülerinin karşısında seni başının tacı yapmaya devam edecektir.

Teşekkürler Kalbi, yüreği ve gönlü güzel insan en derin saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Son Güncelleme: 10.03.2022 10:51
Anahtar Kelimeler:
‘Heybesini Alıp Yola çıkanların Hikayesi çok Olur’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ’de Kadın konuşuldu
KSÜ’de Kadın konuşuldu
Başkan Güngör, Mansur Yavaş’a ‘bizi örnek alın’ dedi!
Başkan Güngör, Mansur Yavaş’a ‘bizi örnek alın’ dedi!
Jandarma’dan Öğrencilere Trafik Eğitimi
Jandarma’dan Öğrencilere Trafik Eğitimi
Kahramanmaraş’ta ‘Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ anlatıldı
Kahramanmaraş’ta ‘Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ anlatıldı
Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu
Dulkadiroğlu’ndan Bertiz Bölgesine Standardı Yüksek Grup Yolu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber