Heyecan Kafe Açıldı

Dulkadiroğlu’na sosyal aktivite alanları kazandırmayı sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, Geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Heyecan Bahçesi’ne bir de Kafeterya ekledi. Adrenalin tutkunlarının dinlenmesi ve ikramlardan istifade etmesi amacıyla hizmete açılan Heyecan Kafe’de, hafta sonları kahvaltı hizmeti de sunulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Yeşiltepe mahallemizde hizmet veren Heyecan Bahçemiz yeni hizmetleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle dinlenme alanı ve kafeterya konusunda hassas bir çalışma yaptık. Güzel bir etkinlik planlayan vatandaşlarımızın bu alandan her açıda istifade etmesini istiyoruz. Örneğin hafta sonu ailesiyle Heyecan Bahçesine gelen vatandaşlarımız güzel bir kahvaltıyla güne başlayacaklar ve adrenalin alanlarının tadını çıkaracaklar. Bu hususta arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı ve Heyecan Bahçesi içerisindeki kafeteryayı hizmete açtık. Ben tüm hemşerilerimi bu güzel sosyal aktivite alanına davet ediyorum.”