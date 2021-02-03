Hizmet-iş greve gidiyor! Son sözü büyükşehir belediyesi işçileri söyleyecek

Hizmet-İş Şube Başkanı Çınar grev için son sözün işçilerde olduğunu belirterek yaklaşan 12 Şubat kutlamaları öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den olumlu haber beklediklerini dile getirdi.

“VERİLEN ZAM İŞÇİ ARKADAŞLARIMIZI ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİYOR”

Başkan Çınar AKBEL A.Ş ile yapılan müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek şunları söyledi: “Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığımız ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Akbel A.Ş. şirketi arasında 29.09.2020 tarihinde başlayan ve 2841 işçiyi kapsayacak olan toplu iş sözleşmesi müzakere görüşmelerimizde anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle toplu iş sözleşmemde kanuni süreç olarak arabulucu safhası yapılmış ve buradan da sonuç alınamayıp, 29.01.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün işçi arkadaşlarımızdan en düşük maaş alanlara tüm sosyal haklar ve ikramiye dâhil 3300-TL teklifi üzerine verilen zammın, işçi arkadaşlarımızı asgari ücrete mahkûm etmekten başka bir şey olmadığı için Sendikamızda teklifin kabul edilmesi söz konusu değildir.”

Dünyada yaşanan küresel pandeminin ekonomik zorluklara yol açtığını ve işçilerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğin ifade eden Başkan Ömer Çınar: “Dünyada ve Ülkemizde yaşanan küresel pandemi krizinden dolayı tüm insanlarımızın alım gücü maalesef en alt seviyeye inmiştir. Asgari ücretle çalışan alt kesimdeki işçi kardeşlerimiz bırakın açlık ve yoksulluk verilerine göre yaşamayı, evlerini zor geçindirir durumda ve temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişlerdir. En basit bir şekilde örnek verecek olur isek Temel gıda tüketim malzemesi 5 LT yemeklik sıvı yağ geçen yıl 25-TL iken aynı yemeklik yağ bu yıl 70-TL civarında… Hakeza bununla birlikte Un-Şeker-pirinç-makarna-fasulye- vesaire tüm temel gıda ürünlerinde %50’lere varan artışlar söz konusu iken, Büyükşehir Belediye Başkanın Hayrettin Güngör’ün işçi arkadaşlarımıza teklif ettiği tüm sosyal haklara (yemek-yakacak-yol-giyim-ikramiye) dahil 3300-TL teklifi kabul edilebilir bir teklif değildir.” diye konuştu.

“İMZAMIZ İŞÇİNİN KARARIDIR”

Hizmet-İş’in bu zamana kadar işçi ve işvereni karşı karşıya getirmediğini belirten Çınar sözlerine şunları ekledi: “Hizmet-İş Sendikamız 24 Ocak 1979 kuruluşundan buyana yapmış olduğu tüm toplu iş sözleşmelerinde “İmzamız İşçinin Kararıdır” diyerek işçi ve işvereni hiçbir zaman karşı karşıya getirmeden ortak uzlaşı ile toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırmıştır. 29.01.2021 tarihi itibarı ile Sendikamız ile Akbel A.Ş. Arasında devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmemizi İŞKUR’a Grev süreci başlattığımıza dair resmi yazımız ile başvuruda bulunduk. Bundan sonraki süreçte; Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğümüz tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Akbel A.Ş. çalışanlarına grev oylaması süreci başlatılacaktır. İşçi arkadaşlarımızın Grev oylaması sonrasında kendi kararları doğrultusunda grev süreci kesinleşecektir. Son kararı işçi arkadaşlarımız verecektir. İşçi Arkadaşlarımız GREV istiyoruz derler ise grev kararı kesinleşince süreci başlatacağız, Greve hayır derler ise Toplu İş Sözleşmemizi yüksek hakemler kuruluna sevk ederek sonuçlandıracağız. Şimdiden grev oylaması sürecinde çıkan sonucun tüm işçi arkadaşlarımız hakkında hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar sözlerini şunları söyleyerek tamamladı: “Biz HİZMET-İŞ Sendikası olarak inanıyoruz ki AKBEL A.Ş. ile devam etmekte olan toplu iş sözleşmemiziz ortak uzlaşı ile masada çözülmesidir. Kahramanlık unvanı alan Kahramanmaraş ilimizin düşman işgalinin kurtuluşunun 101.yıl etkinlerinin kutlamasının yıldönümü arifesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ünde Akbel A.Ş. Ailesinde çalışan tüm işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek şekilde bir ücret zammı artışı yapacağına inancımızın tam olduğunu da bilinmesini kamuoyuna saygıyla sunarız.”