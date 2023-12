Hizmet-İş Sendikası’ndan çağrı! ‘Vergi dilimi düzenlensin’

Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı, Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Ocak ayından itibaren vergiye girmeye başlayan emekçi ve işçilerin yılın 4. ayından itibaren giderek artan vergi dilimi oranlarına tepki gösterdi.

İşçilerin vergi sorununa dikkat çeken Dağ, “Ocak ayından itibaren vergiye girmeye başlayan emekçi ve işçilerimiz yılın 4. ayından itibaren giderek artan vergi dilimi oranları, yılın son çeyreğinde daha da hissedilir duruma geldi.” şeklinde konuştu. Dağ, “Emekçilerimizin alın terindeki vergi ve kesintiler çok yüksek. Vergi ve kesinti oranı yüzde 10 seviyesine sabitlenerek ocak ayından yılsonuna kadar alacağı emeğinin ücretinin hep aynı kalması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“VERGİ VE KESİNTİLER İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Dağ, şöyle devam etti: “Emekçiler her ay ne kadar vergi ve kesinti olacak diye daha maaşlarını almadan farklı düşünceler içerisine giriyorlar. Bu da emekçi ve işçilerimizin aile yaşantılarına ve çalışmalarına olumsuz yansıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayı içerisinde yapacağı toplantılarda işçi ve emekçilerin alın terindeki vergi ve kesintiler için de bir çalışma yapılmasını istiyoruz.”

“VERGİ SABİTLENMELİ”

İşçiden alınan verginin ocak ayında belirlenerek yılsonuna kadar sabitlenmesi gerektiğini belirten Dağ, “İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) verilerine göre ülkemizde, ücretlilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 37,2’si gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik ödeneği ve diğer kesintilere gitmektedir. Dolayısıyla, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi hususunda düzenlemeler yapılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Hak-İş Kahramanmaraş İl Başkanı, Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin; acil olarak bu süreçte tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi gerekiyor” dedi.

“İŞÇİLERİN MAAŞI AZALIYOR”

Brüt asgari ücret üzerinde gelir elde eden çalışanlar yıl ortasında net asgari ücret altında ücret aldıklarına dikkat çeken Dağ, “Şu an ülkemizde ücretlerin neredeyse yüzde 40’ı gelir vergisi, sigorta pirimi gibi kesintilere gidiyor. Ücretli çalışanların yılın başında almış olduğu ücretler ile yıl sonunda aldığı ücretler yüksek vergi dilimleri neticesinde dörtte bir oranında azalmış bulunuyor. Çalışanların eline geçen net ücret, vergi dilimlerinin değişmesi nedeniyle, yıl içerisinde azalmaktadır. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti önemli oranda azalmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM BULUNMALI”

Dağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın her platformda ve her alanda vergili dilimin %10 a sabitlenmesi gerektiğini ve bunun için vergi düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini her yerde dile getirmiştir. Hatta vergi dilimi ile çalışma raporu hazırlanarak geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir. Emekçi ve işçilerin çalışma hayatlarını, yaşam tarzlarını ve ekonomik yaşantılarını da derinden etkileyen vergi dilimi ve kesintiler için acil bir çalışma yapılmalı, çözüm bulunmalı. Emekçi ve işçilerimizin yıllardır çözülmeyen alın terindeki vergi ve kesintiler kabul edilebilir bir seviyeye getirilmelidir” ifadelerini kullandı.