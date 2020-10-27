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Hizmetler sektörü KMTSO’da buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

Hizmetler sektörü KMTSO’da buluştu

Hizmetler sektörü KMTSO’da buluştu

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya geldi.

27 Ekim 2020 Salı 13:04
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Toplantıda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı akaryakıt ve yakacak maddeleri ticareti, tekstil ürünleri ticareti, otomotiv ve yan ürünleri ticareti, taşımacılık, finans kurumları sigortacılar emlakçılar, sağlık kuruluşları, eğitim hizmetleri alanlarında faaliyetlerini sürdüren firmaların ve sektörün durumu ve sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen toplantıya KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdal, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Hizmet sektörünün gelişmesi, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesi. Sektörün ekonomiden aldığı pay Türkiye ortalaması %54, Kahramanmaraş’ta %40. Bu sektörü biraz da güçlendirmek zorundayız. Bu toplantıyı hizmetler sektörü adı altında birkaç grubu bir araya getirerek yapıyoruz. Sizden alacağımız bilgi, öneri, görüş, bunları çözümü için Ankara’ya gerek bakanlıklara gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderiyoruz. Şimdi pandeminin ikinci dönemini yaşıyoruz. Aynı zamanda piyasalarda bir daralma görüyoruz. Mısır, Suudi Arabistan mallarımızı boykot ediyor, almıyor. Pandemi döneminde, zor durumdaki işletmelerimizin hızlı şekilde desteğe ulaşması için istenen belge sayısının 10’dan 2’ye düşürülmesi ve başvurularda uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda, kısa çalışma ödemesinden yararlanmalarını talep ettik ve hayata geçti. Şehrimizde 3534 firmamızda, 38 binden fazla çalışanımız Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı. Vergi, SGK ödemeleri ertelendi. Ertelenen vergi, SGK ödemeleri için yapılandırma imkanı getirildi. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ihaleler için, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı verilmesi” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi. Özel sektörün kamudan alacaklarının ödenmesi taleplerimiz devam ediyor. Nefes Kredisi projesini hayata geçirdik. Oda aidatlarını erteledik. İşyerlerinde Covid-19’a karşı alınacak önlemlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi için üyelerimizle ve kamu kurumlarımızla birlikte koordineli şekilde çalışmalar yürüttük. Sizlerden gelen taze bilgilerle çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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