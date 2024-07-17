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Hürriyet ve 5 Nisan’da Yollar Yenilendi!

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yol kalitesini artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek amacıyla Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde başlattığı geniş çaplı asfaltlama çalışmasını tamamladı.

Hürriyet ve 5 Nisan’da Yollar Yenilendi!

Hürriyet ve 5 Nisan’da Yollar Yenilendi!

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yol kalitesini artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve daha güvenli hale getirmek amacıyla Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde başlattığı geniş çaplı asfaltlama çalışmasını tamamladı.

17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:49

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yol kalitesini artırmak ve vatandaşların ulaşımını daha konforlu hale getirmek amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde yeni açılan ve ömrünü tamamlamış kilit parke yolların bulunduğu sokaklarda geniş çaplı asfaltlama çalışması gerçekleştiren ekipler, yol çizgilerinin de tamamen çekilmesinin ardından çalışmaları tamamladı.

Hürriyet Mahallesi’nde 34028, 34031 ve 34038, 5 Nisan Mahallesi’nde ise 2027 ve 2006’ncı sokaklarda 2 kilometreye yakın yolda asfaltlama çalışması yapan ekipler, 15 metre genişliğindeki yollara 3 bin 800 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

13 milyon 300 bin TL maliyetli yatırımlahem yol konforu artarken hem de trafik güvenliği sağlandı.

Vatandaşlar asfalt çalışmalarından memnun

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mahalle halkı, artık daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuştu.

Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar ve esnaflar çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, mahalle muhtarları da başta Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş olmak üzere emek veren belediye personeline teşekkür etti.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Bayram Kirişci, tamamlanan asfalt çalışmasının mahalle için önemini vurgulayarak, “Onikişubat Belediyemiz 34028, 34031 ve 34038 numaralı sokaklarımızda detaylı bir asfalt yenileme çalışması yaptı. Başkanımızın desteği ve Bblediye personelimizin özverili çalışmaları sayesinde, yıllardır sorun teşkil eden eski yollarımız artık modern bir görünüme kavuştu. Yeni asfalt serimleri ve çizilen yol işaretleriyle birlikte, mahalle sakinleri olarak güvenli ve rahat bir ulaşım sağlayacağımız için mutlu ve memnunuz. Mahallem adına başta Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş olmak üzereemeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

5 Nisan Mahalle Muhtarı Ramazan Ceyhan da yaptığı açıklamada Başkan Hanifi Toptaş’a çekerek, vatandaşların çalışmalardan duyduğu memnuniyeti aktardı.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, mahallelerin altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının sürekli olarak gözden geçirildiği ve benzer iyileştirme projelerinin devam edeceği belirtildi.

Ayrıca önümüzdeki süreçteilçenin genel ulaşım ağını güçlendirecek ve yaşam kalitesini artıracak çalışmaların planlandığı ifade edildi.

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Hürriyet Ve 5 Nisan’da Yollar Yenilendi!
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