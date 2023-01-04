Hürriyetçi Eğitim-Sen‘De Yol Ayrımı

Kahramanmaraş Hürriyetçi Eğitim Sen Şube Başkanı Cüneyt Demir, Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Kurucu Başkanı Bünyamin Özberk, Şube Başkan Yardımcısı Kamuran Arık, Şube Mali Sekreteri Hayrullah Demir ve Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Öztürk, Dernek yönetiminden istifa ettiklerini açıkladı.

Yapılan ortak açıklamada; “Hürriyet, sendikal mücadele, emek , liyakat, düşünce özgürlüğü vaatleriyle dahil olduğumuz sendikacılık alanında, Kahramanmaraş’ta 7 aylık süreçte bir çok başarıya imza atmış bir il yönetimi olarak, bugün geldiğimiz noktada hiç bir şeyin söylendiği gibi olmadığını görmüş olmanın hayal kırıklığı içerisindeyiz. Hürriyetçi Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulundan aşağıdaki ad soyadları yazılı olanlar olarak an itibariyle olarak görevlerimizden istifa etmiş bulunuyoruz. Bunun gerekçelerini de bizlere mesleki vekâletini teslim etmiş tüm eğitim çalışanlarına açıklama zaruriyeti hasıl olmuştur. Kahramanmaraş’ta Hürriyetçi Eğitim Sen il yönetimi olarak yaptığımız eşsiz mücadele, promosyon zaferi, onlarca eylem ve basın açıklaması ile eğitim çalışanlarının haklı ve gür sesi olduk. Yaptığımız mücadele Kahramanmaraş Eğitim çalışanları tarafından yakından takip edilmiş ve bu mücadele karşılığında da sendikamıza büyük bir teveccüh gösterilmiştir. Ancak bu mücadeleden gurur duyması gereken başta Genel Başkan olmak üzere, bazı genel merkez yöneticilerinin keyfi kaçmıştır. Sendikal tarihinde " Kahramanmaraş'taki bizim yönetimimizce "Promosyon Anlaşmalarının Fesh Edilmesi"nden başka hiç bir soruna çözüm üretemeyenler, mış gibi miş gibi sendikacılık oynamaya çalışanlar, kendilerine Hürriyet koltuğu temin etmek isteyenler Kahramanmaraş Şube Yönetiminden rahatsız olmuşlardır. Gelinen bu süreçte Genel Başkanın babasının şirketleri gibi Kahramanmaraş Şube Yönetiminin iç işlerine müdahale etmesine müsaade etmedik. Babasının şirketleri, servetleri dışında Kahramanmaraş’ta eğitim çalışanlarına bir çift söz söyleyememiş kişinin Hürriyet niyetinde olmadığını, kendisine ebedi istikbal niyetinde olduğunu gördük. Bu kapsamda kendilerine biat edecek, yönetim kurulu dışında arayışlara girdiklerini tespit ettik. Samimi duygularla Türkiye'nin dört bir yanında bu mücadeleye emek sarf eden diğer arkadaşların emeklerine olan saygımızdan ötürü sustuk, yanlışları düzeltin, mücadelemize engel olmayın, gölge etmeyin yeter dedik. Kahramanmaraş Hürriyetçi Eğitim Sen Şube Yönetimindeki tüm arkadaşlarımızın bir duruşu, bir onuru, bir sendikal tarzı olması beyefendileri rahatsız etmiş, kendi koltuklarını ilerde kaybetme korkusu yaşamışlardır. Bizler de ona koşulsuz biat edecek kuklalar değiliz. Biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız derken buna genel başkanlar da, liderler de dahildir. Kahramanmaraş ziyaretinde beyefendiyi memnun edememişiz yönetim kurulu olarak !! Ne bekliyordu bilmiyoruz ama, biz balo beyefendilerinden, çiçek plaket hediye takdim edilerek pohpohlanmayı bekleyen narin sendika genel başkanlarından hoşlanmıyoruz. Bizim Sendikal tarzımızda şakşakçılık yoktur. Düşünebiliyor musunuz ki bir sendika genel başkanı bir şubesini, şehri ziyaret etsin bir anda üye gelişi bıçak gibi kesilsin. Maalesef durum bu kadar açık ve nettir. Sendikacılıkta artık bu şakşakçılıktan sıyrılmalı kurtulmalıdır. Biz kokteyli toplantılarda ailesinin kanunluğunu anlatan sendikacılar istemiyoruz. Üyelerinin hakkı için kürsüleri yıkacak sendikacılar istiyoruz. Kendi atadığı yönetimi kendisine rakip ve tehdit olarak görmesi de ne kadar vizyon

sahibi olduğunu ortaya koymuştur. Sizlerin kurmaya çalıştığı eylem ve söylemleri farklı, işleyişte farklı sendikal örgütlenmede, dürüst insanları barındırmak istemiyorsunuz. Mücadeleyi size tapulayacak, çantacı tabirinde bir yönetim kurulu istiyorsunuz. Biz size değil sizin gibi milyon tanesine eyvallah etmeyecek, kendi iradesine sonuna kadar sahip çıkacak başı dik eğitim çalışanlarıyız. Biz sizler gibi narin-bürokratik karakterli, egosuyla koltuğu arasına sıkışan hayalleri olan kişiler değiliz. Sendikal Mücadele ahlakı anlayışımızın uyuşmadığı bu Genel Başkan ve bazı genel başkan yardımcılarıyla yolları ayırma vakti gelmiştir. Dünyevi hiç bir makam ve mevki, bizleri sizin istediğiniz " kağıttan yönetim" haline dönüştüremez.

Bu duygu ve düşüncelerle görevde bulunduğumuz süre boyunca bizlere güç veren tüm eğitim çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunarız. Sendikal tercihlerini de bu minvalde özgürce, değerlendirerek, bağımsız kararlarını vermelerinde fayda olduğunu da belirtiyoruz. Hürriyetimizi kimse elimizden alamadı, alamayacak, zira biz ezelden beridir hür yaşadık hür yaşarız” ifadelerine yer verildi.