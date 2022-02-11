Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun’a prestij projeler kazandırmaya devam ediyor

Göksun ilçe tarihinin ilk belediye hizmet binasını inşa ederek tarihi bir başarıya imza atan Başkan Aydın, ilçenin kronikleşmiş sorunları arasında yer alan, çevre, insan ve canlı sağlığını tehdit eden çöp toplama alanı ile dere ıslahı projelerinin de aralarında bulunduğu birinci dönem projelerini yüzde doksan oranında tamamlama başarısı ile ikinci dönemine başlamıştı. Birinci döneminde tekstil atölyesi ile istihdam oluşturan Başkan Aydın, ikinci döneminde de belediyeye uzun yıllar gelir kaynağı olacak güneş enerji santralini ilçeye kazandırdı.

İkinci dönem projelerini de öncelik sırasına göre büyük bir ustalıkla teker teker tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunan Başkan Aydın, 2020 yılında olduğu gibi Covid-19 pandemisi gölgesinde geçen 2021 yılında gerçekleştirdiği projelerini değerlendirdi.

“GÜNEŞ’TEN KAYNAK ÜRETİP YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmayan Göksun Belediyesi, Karaömer Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerinde kurduğu 990 KW gücündeki GES ile ‘Güneş’ten Kaynak Üreterek’ yatırıma dönüştürüyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, değişen hayat standartlarına bağlı olarak hizmet ağı genişleyen yerel yönetimlerin enerji maliyetlerinin de arttığına işaret etti. Tesisten elde edilen enerji ile belediyenin enerji giderlerini karşıladıklarını, artan geliri de yapacakları hizmetlerde kaynak olarak kullandıklarını söyledi.

Yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından istifade ederek dışa bağımlılığı azaltmak için 2017 yılında proje çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Doğal iklim olayları ve iklimsel düzensizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkan kuraklıkla mücadele kapsamında yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının artırılması için özellikle Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Göksun Belediyesi olarak, nüfusun ve sanayileşmenin hızla artmasına bağlı olarak enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmadık ve yaptığımız yatırımla yenilenebilir temiz enerji üreticileri arasına adım attık. Belediyemize ait olan 20 dönüm arazi üzerinde, 2021 yılında 3 bin 520 adet güneş paneli ile inşa ettiğimiz santralden 990 KW gücünde elektrik üretimi yapıyoruz. 2021 Ağustos ayında üretime başlayan tesisimizden elde ettiğimiz elektriği dağıtım şirketine satmak suretiyle aylık ortalama 300 bin TL gelir elde ediyoruz. Bu gelirin bir kısmı ile belediyemizin enerji giderlerinin karşılarken, artan geliri de ilçemizde yaptığımız ve yapacağımız proje ve hizmetlerde kaynak olarak kullanıyoruz.”

Güneş Enerji Santralinin en az 30 yıl belediyeye gelir getireceğine dikkat çeken Başkan Aydın, Göksun Belediyesine uzun yıllar öz kaynak oluşturacak tesisler kurmak için proje çalışmalara devam ettiklerini ve kısa sürede bunları da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

GÖKSUN KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR

Başkan Aydın’ın prestij projelerinden biri olan Kültür Merkezi Projesinde de sona gelindi. İnşaat çalışması tamamlanan Kültür Merkezi resmi açılışla kapılarını 7’den 70’e vatandaşlara açmaya hazırlanıyor.

Hedeflerinin Göksun’u hak ettiği gibi her alanda kalkınmış bir ilçe haline getirmek olduğuna işaret eden Başkan Aydın, çalışmalarını ve projelerini de buna göre yaptığını aktardı. Bu projelerden birinin de Kültür Merkezi olduğunu dile getiren Başkan Aydın, şunları kaydetti:

“Dün ne söylemişsek bugün onu yapmak için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele ediyoruz. İnsan ve hizmet odaklı yönetim anlayışına sahip belediye olarak, Göksun’un tamamını, kent ve kırsal alan farkı gözetmeksizin imar ve yerleşim planları hazırlanmış, altyapısı tamamlanmış, sosyal, kültürel ve sportif alanlarla donatılmış mekanlar olarak tasarladığımızı söylemiştik. Göreve geldiğimiz günden beri bunun gereğini yapıyoruz. İlçemizin en önemli eksikliklerinden biri olan ve yapımına 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın % 50 hibe desteği ile başladığımız Kültür Merkezi inşaatımız ortaya çıkan hukuki sorun nedeniyle yarım kalmıştı. Kültür Merkezi Projesini tamamlayarak kıymetli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak üzere 09 Şubat 2021 tarihinde yeniden ihale ettiğimiz, içerisinde profesyonel tiyatro gösterimine uygun sahnesi, sinema gösterimine uygun 24 metrekare dijital ekranı, eğitim, seminer ve konferans yapılabilecek amfi salonu, kütüphanesi, derslik ve atölyeleri, kapalı spor salonu, fuaye ve sergi salonu bulunan, bahçesinde basketbol ve futbol sahası, tenis kortu ve yüzme havuzu yer alan Kültür Merkezimizde inşa çalışmaları tamamlandı. Mefruşat çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşallah Kültür Merkezimizi amacına uygun profesyonel tiyatro gösterisi ile vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu projemiz de ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun inşallah.”

İLİMİZİN EN BÜYÜK KAPALI SEMT PAZARI GÖKSUN’DA İNŞA EDİLDİ

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, seçim kampanyalarında vaat ettiği yatırım ve hizmetleri birbiri ardına hayata geçirmeye devam ediyor. Göksun'a 107 yıllık ilçe tarihi boyunca aldığı hizmetten daha fazlasını kazandırma başarısı göstererek büyük beğeni kazanan Başkan Aydın, projelerini gerçekleştirirken karşılaştığı problemleri çözüme başarısıyla da dikkat çekiyor.

Başkan Aydın’ın özel önem verdiği projeleri içinde yer alan ‘Kapalı Semt Pazarı’ Yenimahalle’de inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu. 7 bin metrekare alan üzerinde 5 bin 892 metrekare çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilen kapalı semt pazarı ilimizein en büyük kapalı pazarı olarak dikkat çekiyor. 108 adet Ticari Esnaf Tezgahı yer alan Göksun Kapalı Semt Pazarında 36 adette Köy Pazarı Tezgahı halka hizmet veriyor.

Göksun’un, Hayvan Borsasında olduğu gibi Semt Pazarında da çevre ilçelere hitap eden bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, söz verdikleri hizmet ve yatırımları hayata geçirerek Göksun’u her alanda gelişmiş bir şehir haline getirme hedefleri için çalıştıklarını söyledi.

İnşa ettikleri tesisleri çok amaçlı hizmet verecek şekilde planladıklarına dikkat çeken Başkan Aydın, Kapalı Semt Pazarının da birden çok hizmete ev sahipliği yapacağını belirtti. Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kapalı Semt Pazarı, bizim birinci dönem projelerimiz arasında yer alan önemli projelerimizden biridir. Birtakım sorunlardan dolayı gerçekleştirmemiz ikinci dönemimize nasip oldu. 2021 yılında pazarcılarımızın ve halkımızın hizmetine sunduğumuz tesisimizin aynı zamanda bölgenin en büyük kapalı semt pazarı olma özelliğine sahip. Bilindiği gibi Göksun coğrafi konum itibariyle Saimbeyli, Sarız ve Tufanbeyli ilçelerine de ekonomik olarak hitap eden bir şehirdir. Hayvan Borsamızda olduğu gibi semt pazarımızdan da bütün bölgenin faydalanacağını söyleyebiliriz. Bunun için planlamamızı bölgesel düşünce ile yapıyoruz. Tabi burada farklı uygulamamızda olacak, biz alanı sadece semt pazarı olarak kullanmak yerine birden çok amaç için kullanmayı planlıyoruz. Salı günleri semt pazarı olarak hizmet veren tesisimiz haftada iki gün de araç muayene istasyonu olarak hizmet veriyor. Diğer günlerde bölge halkı için kapalı otopark görevini yerine getiren tesiste haftada bir gün oto pazarı kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.”

GÖKSUN TOKİ KONUTLARININ İNŞASI TAMAMLANIYOR

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın, birinci ve ikinci dönem projeleri arasında yer alan ve 2014 yılından itibaren hayata geçirilmesi için büyük mücadele verdiği Göksun TOKİ Konutları projesindeki 376 konutun yapımı yüzde 80 oranında tamamlandı.

Yantepe Mahallesi Çataltepe mevkiinde yapımı devam eden konutların, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edildiğine işaret eden Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bizim belediyecilik anlayışımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışıdır. Çalışmalarımıza bu anlayış ve halka hizmet hakka hizmet düsturu ile devam ediyoruz. Toplu konut uzun yıllardan beri arzu ettiğimiz ve hayata geçmesi için TOKİ Başkanlığı ile çalışmaları aralıksız sürdürdüğümüz bir proje. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak TOKİ Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında inşa edilen konutların ilimizde ilk temelleri bizim ilçemizde atıldı. Yüklenici firma işinin ehli olduğunu net bir şekilde ortaya koydu ve hızlı bir şekilde inşa sürecine başladı. Toplam 376 konut ile 8 dükkanlı 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camiden oluşan projenin yüzde seksenden fazlası tamamlandı. İnşaat sezonunun başlamasıyla birlikte çalışmalar devam edecek ve kısa sürede teslim için çalışmalar başlayacak. Yeni konutlar için vatandaşlarımızın çok büyük bir talebi var. Tabi biz de bu konut sayısını yeterli bulmuyoruz ve ikinci etap için gerekli müracaatlarımız yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradaki rezerv alanımızı da değerlendirip konut sayısını artıracağız. İlçemize büyük bir artı değer atacak olan konutların hak sahiplerine ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Toplam 376 konut ile 8 dükkanlı 1 Ticaret Merkezi ve 1 Camiden oluşan projenin sosyal donatı ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmış olarak 2022 yılı ortalarında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

GÖKSUN BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR

Eğitim dostu belediyecilik anlayışı ile hareket eden Göksun Belediyesi, ilçe genelinde Akademik Başarıyı artırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana eğitime verdiği destekler ile öne çıkan Göksun Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında geleneksel hale getirdiği ilkokula yeni başlayan öğrencilere sağladığı kırtasiye yardımından sonra ikinci desteğini 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine veriyor.

Başkan Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar arasında imzalanan iş birliği protokol ile ilçe genelindeki 17 Ortaokul ve 13 Lisede eğitim gören toplam 1600 öğrenciye yılsonuna kadar LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) alanında 4’er adet olmak üzere toplam 8 adet Kazanım Değerlendirme Testi yapılacak.

Eğitim faaliyetlerini temel belediyecilik hizmetleri kadar önemsediklerini ifade eden Başkan Aydın, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketle insan için ihtiyaç ve gereksinim olan her konuyu biz görev alanımız içinde değerlendirmekteyiz. İnsanların sosyalleşmesine, toplumsal ve kültürel değerleri kazanmasına katkı sağlayarak toplumsal yapının devamlılığını sağlayan ana unsur eğitim olduğuna göre eğitim faaliyetleri bizim vazgeçilmezimizdir. 2014 yılından bugüne kadar ilçemizde eğitime direk ve dolaylı olarak destekler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Geçen eğitim öğretim yılında ilçe müdürümüzün, idareci ve öğretmenlerimizin özverili çalışması ile birlikte yaptığımız EBA Destek Noktaları ve Kazanım Değerlendirme Testlerinin öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında büyük katkı sağladığına ve sınavlarda aldıkları yüksek puanlarla ilçe puanının üst sıralara çıkmasına katkı sağladığını gördük. Bu eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizi katılacakları sınavlara hazırlamak için toplam 8 sınav yaparak onlara destek olacağız. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”