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Hüseyin Yetimoğlu, Türkoğlu ve Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde önemli yatımlara imza atan Yetimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Türkoğlu ve Kahramanmaraşlı hemşerilerinin Kurban Bayramını kutladı.

Hüseyin Yetimoğlu, Türkoğlu ve Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı

Hüseyin Yetimoğlu, Türkoğlu ve Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde önemli yatımlara imza atan Yetimoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Türkoğlu ve Kahramanmaraşlı hemşerilerinin Kurban Bayramını kutladı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:56

Bayramların birlik ve beraberli arttırdığı, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı istisna günler olduğunu vurgulayan Hüseyin Yetimoğlu, Koronavirüs nedeniyle bayramın hüzne dönmemesi için kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

Yetimoğlu şunları söyledi; “Kurban Bayramı Arifesindeyiz. Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve paylaşmanın daha çok anlam kazandığı bu süreçte, belki sevdiklerimizin yanında olamasak ta, tedbirler çerçevesinde buluşmaya çalışarak biraz sevinçli biraz buruk bir bayram geçirebiliriz.

Ben bu manada üreten ve çalışan Türkoğlulu hemşerimin bayramı başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

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