Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Hüseyin Yetimoğlu’ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Yetimoğlu İnşaat Yapı Market ve Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hüseyin Yetimoğlu’ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Hüseyin Yetimoğlu’ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Yetimoğlu İnşaat Yapı Market ve Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü olan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:39
banner459

102. Yıldönümü iftiharla kutlanan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın, şeref, namus ve haysiyetini her şeyin üstünde gören aziz Kahramanmaraşlıların vatan, hürriyet ve istiklal aşkıyla Milli Mücadele’nin ilk zaferini kazanarak Anadolu’da hürriyet meşalesini yaktığı bir kahramanlık destanı olduğunu kaydeden Yetimoğlu mesajında:

“12 Şubat Kurtuluş Destanı, bir milletin askeri destek almadan dünyanın en güçlü ordularından birine karşı, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren tarihte eşi benzeri olmayan emsalsiz bir şahlanış destanı, şanlı bir zaferdir.

12 Şubat, Kahramanmaraş halkının dünyaya kahramanlığını ilan ettiği günün adıdır.

Ecdadın bıraktığı bu kültürünün yaşatılması, tarihin nesillere aktarılması için ekonomik hürriyete kavuşmamız gerekiyor.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluşu Zaferini kutluyorum. Şehitlerimize ve ecdadımıza da Allah'tan rahmet diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yetimoğlu’ndan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Yardımcıoğlu: 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır!
Yardımcıoğlu: 12 Şubat, milli dirilişin ve şahlanışın adıdır!
Ziya Yenipınar’dan 12 Şubat mesajı
Ziya Yenipınar’dan 12 Şubat mesajı
Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı
Mehmet Çetinkaya’dan 12 Şubat mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber