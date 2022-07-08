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Hüseyin Yetimoğlun’dan bayram mesajı

Yetimoğlu İnşaat Yapı Market ve Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Hüseyin Yetimoğlun’dan bayram mesajı

Hüseyin Yetimoğlun’dan bayram mesajı

Yetimoğlu İnşaat Yapı Market ve Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yetimoğlu, Kurban Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:53
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Hüseyin Yetimoğlu mesajında şu duyguları paylaştı:

“Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, milletçe ve ümmetçe sevinç ve coşkunun yaşandığı, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği özel günlerdir.

Bu özel günlerden biri olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın sevinci, mutluluğu ve manevi huzuru içerisindeyiz.

Bu Bayram'da tüm güzelliklerin ve iyiliklerin en güzel şekilde yaşanması temennisiyle, başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini dilerim.”

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Hüseyin Yetimoğlun’dan Bayram Mesajı
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