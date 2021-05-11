Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı

Yetimoğlu mesajında şu sözlere yer verdi: "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın ve mübarek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın buruk da olsa manevi sevinicini milletçe hep birlikte yaşıyoruz.

Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı bayram sevinci ile taçlanmaktadır.

Bu sene iftar ve sahur, Ramazan bayramı programlarında biraraya gelemedik, buluşamadık ama biliyoruz ki müminler olarak gönüllerimiz hep birlikte, birarada, yan yana.

Normalleşme sürecine gireceğimiz önümüzdeki günlerde inşallah Ramazan Bayramı sonrası milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz.

Bu duygular içinde Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor, bu güzel bayram sevincinin birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, hem milletimiz, hem de insanlık için barışa, huzura, refaha ve salgın hastalıktan kurtulmamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."