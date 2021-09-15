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I. Uluslararası Karacaoğlan aşıklar ve ozanlar festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesi I. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali, 17 Eylül Cuma günü başlıyor. Üç gün boyunca toplamda 6 ilçede kurulacak sahnelerde 100’ün üzerinde Aşık ve Halk Ozanı Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

I. Uluslararası Karacaoğlan aşıklar ve ozanlar festivali başlıyor

I. Uluslararası Karacaoğlan aşıklar ve ozanlar festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesi I. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali, 17 Eylül Cuma günü başlıyor. Üç gün boyunca toplamda 6 ilçede kurulacak sahnelerde 100’ün üzerinde Aşık ve Halk Ozanı Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:40
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar ve Ozanlar Festivali Başlıyor. 17 – 19 Eylül tarihlerinde Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Andırın, Pazarcık ve Göksun ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde 100’ü aşkın Aşık ve Halk Ozanı, Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Program kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden aşık ve halk ozanlarının yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgizistan, İran, Irak ve Gürcistan’tan da katılım olacak. Divan Atışma, Atışma Taşlama, Leb Değmez, Muamma (Askı) ve Kahramanmaraş Şiirleri dallarında düzenlenecek yarışmaların yanı sıra, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk türküleri de kulakların pasını silecek. Yarışmalarda ödüller ise; Abdurrahim Karakoç, Ahmet Çıtak, Ömer Lütfi Pişkin, Aşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Aşık Yener, Karacaoğlan, Mustafa Zülkadiroğlu, Aşık Mahfuzi, Aşık Kul Hamit, Aşık Hafız Rahmi, Ozan Bulut, Necip Fazıl Kısakürek, Aşık Hüdai ve Bahaittin Karakoç’un anısına verilecek.

Düzenlenecek festivalde etkinlik takvimi ise şöyle;

17 Eylül Cuma

Onikişubat / 20.00 / Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi

Andırın / 17.30 / Kışla Bahçesi

Pazarcık / 19.00 / Cumhuriyet İlköğretim Okulu Bahçesi

18 Eylül Cumartesi

Elbistan / 19.30 / Pınarbaşı

Göksun / 20.00 / Millet Konağı

19 Eylül Pazar

Dulkadiroğlu / 19.30 / Demokrasi Meydanı

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