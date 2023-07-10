İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş’ta İncelemelerde Bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin imar ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, Kahramanmaraş’ın tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Güngör, Bakan Yardımcısı Karaloğlu’nu Ağırladı

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Samsun Çarşısı ziyaretinin ardından program, Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, şehirde yürütülen çalışmalara ve planlanan yatırımlara ilişkin son bilgileri aktardı.