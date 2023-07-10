Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Ekinözü’nde Konteyner Kent’in Ulaşımı İyileştirildi!
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, Binevler Bölgesindeki Esnafı...
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap...
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24...
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları...

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş’ta İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile katıldığı koordinasyon toplantısının ardından Samsun Çarşısı’nda esnafları ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş’ta İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Kahramanmaraş’ta İncelemelerde Bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile katıldığı koordinasyon toplantısının ardından Samsun Çarşısı’nda esnafları ziyaret etti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin imar ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve kurum müdürlerinin yer aldığı toplantıda, Kahramanmaraş’ın tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Güngör, Bakan Yardımcısı Karaloğlu’nu Ağırladı

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Başkan Güngör ve beraberindeki heyet, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından Samsun Çarşısı’nı ziyaret ederek geçici iş yerlerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflarla bir araya geldi. Samsun Çarşısı ziyaretinin ardından program, Büyükşehir Belediyesi’nde devam etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ağırlayan Başkan Hayrettin Güngör, şehirde yürütülen çalışmalara ve planlanan yatırımlara ilişkin son bilgileri aktardı.

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı KaraloğluKahramanmaraş’ta İncelemelerde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 işçi alacak!
Kahramanmaraş’ta KASKİ 60 işçi alacak!
Kahramanmaraş’lı Gazeteci Mehmet Göçer Vefat Etti
Kahramanmaraş’lı Gazeteci Mehmet Göçer Vefat Etti
Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı
Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ın İçme Suyu Problemini Meclis’e Taşıdı
Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!
Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!
Beşen Sigortadan ‘Asrın Felaketi’nde Tarihi Hizmet
Beşen Sigortadan ‘Asrın Felaketi’nde Tarihi Hizmet

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber