İHA eğitimini tamamlayan gazeteciler ehliyetlerini aldı

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen Teknik Destek Projesi kapsamında İHA kullanım eğitimi tamamlayan gazetecilere belgesi ve ehliyetleri düzenlenen törenle verildi.

MADO Sarayında gerçekleştirilen toplantıya katılan DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, günümüzde teknik eğitimlerin önemli olduğunu söyledi. Bilgi çağında medya sektörünün dijitalleşmesinin önemli olduğunu hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti: “Bilgi akış hızının artmasıyla beraber insanların bilgiye, belgeye, öğrenime, eğitime ve tüm yaşamsal faaliyetlere ilgin haber alma yetenekleri de artmıştır. Artık teknik eğitimler giderek önemli hale geliyor. Günümüzde çağında artık basılı materyalleri yerine bunları ikame eden unsurlar dijital ortamlar. Bizlerde bu bağlamda sizin en önemli görevi üstlendiğiniz yerel medyamızın kurumsal kapasitesini artırmak. Teknik yeteneklerini geliştirmeyi arzu ederken, sahip olduğumuz DOĞAKA destekleriyle sizleri buluşturmayı arzu ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyet Başkan Vekili Ali Eskalen, Medya sektörünün hızlı adımlarla dijitalleştiğini hatırlattı. Gazeteciler Cemiyeti olarak gazetecilere yeniçağa hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Eskalen, “Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti olarak Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği bir proje hazırlandı. Teknik Destek Projesi adı altında üyelerimize yönelik İHA eğitimi verildi. Eğitime katılan gazeteci arkadaşlarımıza katılımcı belgesini ve İHA ehliyetlerinin teslimini gerçekleştirdik. DOĞAKA ile yeni projeler üreterek çalışmak istiyoruz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yıldız, katılımcı belgesi ve İHA ehliyetlerini gazetecilere takdim etti.