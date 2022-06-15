İki Bin Öğrenci Şehrin Tarihiyle Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesi kapsamında 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının son programı gerçekleştirildi.

Programın son konuğu Dulkadiroğlu’na bağlı kırsal mahallelerden gelen öğrenciler oldu. Tarihe Yolculuk projesi kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Ekinözü, Pazarcık, Andırın ve Türkoğlu’nda kırsal mahallelerde eğitim gören 2 bin öğrenci, şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme imkânı buldu. Program kapsamında kırsal mahallelerden şehre gelen öğrenciler, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini tanıma fırsatı buldu.

Geziler Devam Edecek

Tarihe Yolculuk projesi kapsamında gerçekleştirilen son ziyaret programında öğrencilerle bir araya gelen Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizin kırsal bölgelerinde yaşayan ve şehrimizin tarihi mekânlarını, müzelerini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz Tarihe Yolculuk projemizin bu dönemki son programını gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında 7 ilçemizden 2 bin öğrencimizi şehir merkezimizde misafir ederek şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini tanıttık. Öğrencilerimizden de bu yönde çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.