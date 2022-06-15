Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş...
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam...
Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu
Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları...

İki Bin Öğrenci Şehrin Tarihiyle Buluştu

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Tarihe Yolculuk projesi 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminin son programını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 7 ilçeden 2 bin öğrenci şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme imkânı buldu.

İki Bin Öğrenci Şehrin Tarihiyle Buluştu

İki Bin Öğrenci Şehrin Tarihiyle Buluştu

Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Tarihe Yolculuk projesi 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminin son programını gerçekleştirdi. Proje kapsamında 7 ilçeden 2 bin öğrenci şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme imkânı buldu.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Tarihe Yolculuk’ projesi kapsamında 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının son programı gerçekleştirildi.

Programın son konuğu Dulkadiroğlu’na bağlı kırsal mahallelerden gelen öğrenciler oldu. Tarihe Yolculuk projesi kapsamında Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Ekinözü, Pazarcık, Andırın ve Türkoğlu’nda kırsal mahallelerde eğitim gören 2 bin öğrenci, şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini ziyaret etme imkânı buldu. Program kapsamında kırsal mahallelerden şehre gelen öğrenciler, Arkeoloji Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, Tarihi Maraş Kalesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’ni ziyaret ederek şehrin tarihi mekânlarını ve müzelerini tanıma fırsatı buldu.

Geziler Devam Edecek

Tarihe Yolculuk projesi kapsamında gerçekleştirilen son ziyaret programında öğrencilerle bir araya gelen Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrimizin kırsal bölgelerinde yaşayan ve şehrimizin tarihi mekânlarını, müzelerini ziyaret etme imkânı bulamayan öğrencilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz Tarihe Yolculuk projemizin bu dönemki son programını gerçekleştirdik. Projemiz kapsamında 7 ilçemizden 2 bin öğrencimizi şehir merkezimizde misafir ederek şehrimizin tarihi mekânlarını ve müzelerini tanıttık. Öğrencilerimizden de bu yönde çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İki Bin Öğrenci Şehrin Tarihiyle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afşin’de mahkeme termik santralle ilgili iptal kararı verdi!
Afşin’de mahkeme termik santralle ilgili iptal kararı verdi!
Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı
Doğaka Yönetim Kurulu Toplantısı Kahramanmaraş’ta Yapıldı
Büyükşehir Yangın Tedbirleri Semineri Düzenledi
Büyükşehir Yangın Tedbirleri Semineri Düzenledi
Kahramanmaraş’ta grup yollarında asfaltlama başladı
Kahramanmaraş’ta grup yollarında asfaltlama başladı
Başkan Güngör esnaflarla buluştu!
Başkan Güngör esnaflarla buluştu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber