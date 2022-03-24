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İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında "İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayı" düzenlendi.

24 Mart 2022 Perşembe 10:34
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İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Çalıştayının açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

“Günümüzün en önemli sorunlarından olan iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak, su kaynaklarını sürdürülebilir biçimde yönetmek, suya erişim sağlamak gibi konular, giderek artan bir nüfus, sanayileşme ve çevre sorunları karşısında daha fazla önem kazanmıştır. İnsan ve tabiat hayatının temelini oluşturan su, tarih boyunca sahip olduğumuz en değerli hayat kaynağımızdır. Su, o kadar önemli bir nimettir ki toplum ve medeniyetlere yön veren bir unsur olma özelliğini taşımaktadır. Suyu layıkıyla kullanmak insani, vicdanı ve her şeyden önemlisi vatani sorumluluğumuzun başında gelir” şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ahmet Kavak ise Dünya Su Günü'nün sadece bir gün olarak değil, tüm günlerde aynı farkındalık ve bilinçle kutlanması gerektiğini ifade etti.

Su israfına dikkat çeken KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, “Ülkemizde yaşayan bir fert için yıllık ortalama 1.400 metreküp su kaynağımız var. Bin metreküpün altı su fakiri olarak kabul ediliyor. Biz su kıtlığı çeken, su azlığı çeken gruba giriyoruz. Yani ülkemiz su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer alıyor ve nüfusun artmasıyla beraber bu sorunun artabileceği düşünülüyor. İsterseniz 3 milyon metreküp suyunuz olsun. İsraf olduğu zaman bu miktarın hiçbir önemi yok.

Bunun önüne geçmek için de hepimize çeşitli görevler düşüyor. En başta ise su tasarrufu yapmak ve kaynakları korumak yer alıyor.

"Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme" Hz.Muhammed (S.A.V) diyen peygamberin ümmeti olarak bizler su tasarrufu konusunda çok daha dikkatli olmalıyız. Bu vesileyle bir kez daha bu konuyu hatırlatarak Dünya su gününüzü kutlar, hepinizi saygıyla selamlarım. ” dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, KSÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kevser Cırık, "Geçmişten Günümüze İklim Değişikliği" konusunda sunum yaptı.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, "İklim değişikliği ve tarımsal kuraklık", Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Erdoğan "Bu günün kentlerinde su yönetimi, mavi ve yeşil altyapı" ve Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskiner "Evsel ve endüstriyel su geri kazanımı" konuları hakkında bilgiler verdiler.​

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İklim Değişikliği Ve Su Güvenliği Çalıştayı Düzenlendi
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