İl Başkanı Gül, “Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı Ak Parti 23 Yaşında”

Başkan Gül, mesajında şunları kaydetti:

AK Parti, ülkemizin kalkınması ve milletin refahı için attığı adımlarla, kurulduğu günden bu yana milletimize hizmet etmeyi temel ilke edinmiştir.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001 tarihinde “Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözleriyle kurulan AK Parti’mizin 23 yıllık tarihi, millet iradesine dayalı bir siyaset anlayışı ve hizmet aşkının eseridir.

AK Parti, 23 yılda ülkemizin her alanda gelişmesi ve milletimizin refah seviyesinin artması adına çok önemli başarılara imza atmış; “Durmak yok, yola devam” şiarıyla çıktığı bu kutlu yolda her zaman milletimizin yanında olmuştur. Bundan sonra da aynı kararlılıkla milletimizin yanında olmaya devam edecektir.

Geleceğe daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu adımlarla ilerleyeceğimize olan inancımız tamdır. Milletimizin güven ve desteğiyle ülkemiz ve şehrimiz Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz.

AK Parti’mizin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlarken; milletimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve partimizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal eden teşkilat mensuplarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum.