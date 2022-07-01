İl Müdürü Bilir Hindi işletmesini ziyaret etti!

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir; İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Mikdat Kasal, Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar ve teknik personeller ile birlikte Afşin İlçesine bağlı Başüstü Mahallesinde Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği kapsamında hibe desteği ödenen Hindi Kümesi işletmesine ziyaret gerçekleştirilerek yatırımcı ile istişarelerde bulunuldu.

Toplam 266.000 TL yatırım bedeli olan işletmeye 200.000 TL Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe desteği ödemesi yapılmış ve yatırımcı tarafından Hindi palazları temin edilerek, faaliyete başlanmıştır. Projenin takibi 3 yıl boyunca Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülecektir.