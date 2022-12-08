Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...

İl Sağlık Müdürü Öksüz; ‘778 personel, 81 ambulans ile kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız’

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle 112 Acil İstasyonlarını ziyaret ederek, acil sağlık hizmetlerinde görevli personellerle sohbet edip, verilen hizmetleri yerinde inceledi.

İl Sağlık Müdürü Öksüz; ‘778 personel, 81 ambulans ile kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız’

İl Sağlık Müdürü Öksüz; ‘778 personel, 81 ambulans ile kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız’

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle 112 Acil İstasyonlarını ziyaret ederek, acil sağlık hizmetlerinde görevli personellerle sohbet edip, verilen hizmetleri yerinde inceledi.

08 Aralık 2022 Perşembe 11:21

Ülkede hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve konu hakkında farkındalığın arttırabilmesi amacıyla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını belirten Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Arslanbey 112 Acil sağlık istasyonlarını ziyaret ederek 112 Acil Sağlık Hizmeti Personellerine telsiz konuşmasında teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz'e 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Akgüngör, Destek Hizmetleri Başkanı İbrahim Palabıyık, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Kahraman, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İlyas Acartürk ve Başhekim Yardımcısı Dr. Ökkeş Alkışçı eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Öksüz, ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada; “Bakanlığımızca 1-7 Aralık tarihleri arası Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak belirlenmiş olup her yıl çeşitli etkinliklerle Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. İlimizde Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında 778 personel, 46 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve toplamda 81 ambulans ile vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız. Ambulanslarımızdan 1 tanesi snow track dediğimiz yoğun kış şartlarına uygun hem yol açabilen hem de ambulans hizmeti verebilen türde bir ambulansımızdır. Ayrıca ambulanslarımız içerisinde 6 adet kar paletli, 1 adet obez, 1 adet çoklu yataklı, 1 adet yeni doğan özellikli ambulansımız yer almaktadır. Yine gönüllülük esasına göre hizmet veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) mevcut görevlerine ilaveten görev alan 179 sağlık personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca acil durumlar için 1 UMKE ekibimiz her zaman göreve hazır bulundurulmaktadır. Bu vesileyle Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev alan tüm mesai arkadaşlarımın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyor, verdikleri emekler için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İl Sağlık Müdürü Öksüz; ‘778 Personel81 Ambulans Ile Kesintisiz Acil Sağlık Hizmeti Sunmaktayız’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı
Kahramanmaraş’ta kış lastiği denetimi yapıldı
Elbistan’da Teknokent İçin İlk Adım Atıldı
Elbistan’da Teknokent İçin İlk Adım Atıldı
Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!
Devlet Tiyatroları Kahramanmaraş’a geliyor!
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Başkan Okumuş’tan Parmakla Gösterilecek Spor Kompleksi
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor
Dulkadiroğlu Şelale Park İnşaatı Devam Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber