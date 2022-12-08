İl Sağlık Müdürü Öksüz; ‘778 personel, 81 ambulans ile kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız’

Ülkede hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve konu hakkında farkındalığın arttırabilmesi amacıyla 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını belirten Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Arslanbey 112 Acil sağlık istasyonlarını ziyaret ederek 112 Acil Sağlık Hizmeti Personellerine telsiz konuşmasında teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz'e 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Akgüngör, Destek Hizmetleri Başkanı İbrahim Palabıyık, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İsmail Kahraman, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İlyas Acartürk ve Başhekim Yardımcısı Dr. Ökkeş Alkışçı eşlik etti.

İl Sağlık Müdürü Öksüz, ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada; “Bakanlığımızca 1-7 Aralık tarihleri arası Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak belirlenmiş olup her yıl çeşitli etkinliklerle Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında farkındalık çalışmaları yürütülmektedir. İlimizde Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında 778 personel, 46 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve toplamda 81 ambulans ile vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaktayız. Ambulanslarımızdan 1 tanesi snow track dediğimiz yoğun kış şartlarına uygun hem yol açabilen hem de ambulans hizmeti verebilen türde bir ambulansımızdır. Ayrıca ambulanslarımız içerisinde 6 adet kar paletli, 1 adet obez, 1 adet çoklu yataklı, 1 adet yeni doğan özellikli ambulansımız yer almaktadır. Yine gönüllülük esasına göre hizmet veren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) mevcut görevlerine ilaveten görev alan 179 sağlık personelimiz bulunmaktadır. Ayrıca acil durumlar için 1 UMKE ekibimiz her zaman göreve hazır bulundurulmaktadır. Bu vesileyle Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev alan tüm mesai arkadaşlarımın Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutluyor, verdikleri emekler için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.