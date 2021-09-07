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Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı

Termal turizmiyle ünlü Ilıca’nın merkezi arterlerini yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden Avcılar, Kertmen, Hacıbudak ve Hacınınoğlu’nda da çalışmalarını tamamladı. Çakırdere ve Çamlıbel mahallelerinde ise zemin hazırlıklarının sürdüğü projede, toplamda 12 Milyon TL’lik yatırımla 60 kilometrelik yol yenilenmiş olacak.

Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı

Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı

Termal turizmiyle ünlü Ilıca’nın merkezi arterlerini yenileyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerden Avcılar, Kertmen, Hacıbudak ve Hacınınoğlu’nda da çalışmalarını tamamladı. Çakırdere ve Çamlıbel mahallelerinde ise zemin hazırlıklarının sürdüğü projede, toplamda 12 Milyon TL’lik yatırımla 60 kilometrelik yol yenilenmiş olacak.

07 Eylül 2021 Salı 17:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 11 ilçede çalışmalarına devam eden ekipler asfalt ve sathi kaplama uygulamalarıyla yolların standardını yükseltiyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi Ilıca bölgesinde çalışmalarına devam eden ekipler 6 mahallede 60 kilometrelik asfalt uygulaması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 12 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalarla mahallelerin ulaşım standardı yükseliyor. Bölgede sürdürülen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Onikişubat Ilıca bölgesinde yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Geçtiğimiz ay Kaplıcalar mevkiindeki Ilıca Yolu’nun sorumluluk alanımızdaki 5 kilometrelik kısmında genişletme ve asfalt çalışmalarımızı tamamlamıştık. Bölgeye ulaşım sağlayan yolun yenilenmesinden vatandaşlarımız da büyük memnuniyet duydu” ifadeleri kullanıldı.

Ulaşım Ağı Güçleniyor

Açıklamanın devamında Ilıca bölgesinde çalışmaların devam ettiği de belirtilerek, “Ilıca bölgesinde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bölgede 60 kilometrelik yol yenileme gerçekleştiriyoruz. Avcılar, Kertmen, Hacıbudak ve Hacınınoğlu Mahallelerimize ulaşım sağlayan yaklaşık 30 kilometrelik arteri yeniledik. Çakırdere mahallemizde ise 22 kilometrelik arterde zemin hazırlıklarımız sürüyor. Buradaki çalışmalarımızın ardından Çamlıbel Mahallesi’nde de sathi asfalt uygulamalarına başlayacağız” bilgisi aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ilıca’ya 12 Milyonluk Yol Yatırımı
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