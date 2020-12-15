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Ilıca’ya hastane müjdesi

Kahramanmaraş’ın turizm bölgelerinden biri olan ve her yıl 100 bin vatandaşı ağırlayan Ilıca Mahallesine E 2 tipi Hastane yapılacak.

Ilıca’ya hastane müjdesi

Ilıca’ya hastane müjdesi

Kahramanmaraş’ın turizm bölgelerinden biri olan ve her yıl 100 bin vatandaşı ağırlayan Ilıca Mahallesine E 2 tipi Hastane yapılacak.

15 Aralık 2020 Salı 10:25
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ofisi, Ilıca'ya hastane müjdesi verdi. Milletvekilleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ilıca bölgemize ilk basamak hastanesi yapılması bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür" denildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 salgınında dünyanın başta gelen sayılı ülkeleri sağlık tesisleri ve ekipmanları açısından yetersiz kalırken, ülkemiz güçlü sağlık altyapısına yeni tesisler ekleyerek gücüne güç katmaktadır.

Bu kapsamda ilimiz Ilıca bölgesine hastane yapımı ile ilgili bir dizi girişim başlattığımız kamuoyunun malumudur.

Girişimler çerçevesinde 03.03.2020 ve 11.08.2020 tarihlerinde Sağlık Bakan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile bir görüşme gerçekleştirilmiş, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra 21.09.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı bürokratlarımız ile yerinde incelemelerde bulunmuştuk.

Bakanlık nezdinde yaptığımız girişimler ve bakanlık ekiplerinin Ilıca'da yaptığı incelemeler neticesinde Ilıca bölgemize ilk basamak hastanesi yapılması bakanlığımız tarafından uygun görülmüştür.

Onkişubat Belediyemiz tarafından bedelsiz tahsis edilen hazır bina hastaneye dönüştürüleceğinden zaman kaybı olmadan Ilıca'mız hastane hizmeti almaya başlayacaktır.

Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal ve Milletvekillerimiz Sayın Celalettin Güvenç, Sayın Ahmet Özdemir, Sayın İmran Kılıç, Sayın Habibe Öçal ve Sayın Mehmet Cihat Sezal adına Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve ekibine taleplerimizin karşılanması konusunda göstermiş oldukları ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca, Ilıca'mıza hastane yapılması için binayı inşa edip Sağlık Bakanlığımıza tahsis eden Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek'e, arazinin bağışçıları Ilıca sevdalılarına, binanın peyzaj işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz'e ve ekibine teşekkür ediyoruz."

Son Güncelleme: 15.12.2020 18:04
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